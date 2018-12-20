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الاقتصاد
- 0أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام
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علوم وتكنولوجيا
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0قطاع النفط والغاز على استعداد لتسريع عملية التحول الرقمي في عام 2019 0اريكسون وتيجو تتعاونان لتعزيز التحول الرقمي في السنغال 0تكنولوجيا: Redmi Pro 2 قد يكون هاتف Xiaomi القادم بكاميرا 48 ميجا بيكسل 0تكنولوجيا: هاتف Moto G7 Play يحصل على شهادة EEC