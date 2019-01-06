فن ومشاهير

يُكرِّم المهرجان الدولي للفيلم القصير والشريط الوثائقي بالمغرب الفنانة غادة عبد الرازق عن مسيرتها الفنية في دورته المقبلة.
للعام الثانى على التوالى.. غياب يوسف الشريف عن دراما رمضان 2019
اتضحت بشكل كبير ملامح الموسم الدرامى فى رمضان، وبدأ صناع الأعمال فى انطلاق التصوير نظرا لقرب شهر رمضان الكريم، وخلال الخريطة التى اتضحت معالمها..
ليالي الحلمية سبب زواجه وأزمة قلبية أصابته في "الجيم".. مواقف من حياة ممدوح عبدالعليم
حلت أمس، الذكرى الثالثة لوفاة الفنان الكبير ممدوح عبدالعليم، الذي فارق الحياة في الخامس من يناير عام 2016، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة...
صحف كويتية تحتجب عن الصدور يوم السبت.. وهذا السبب؟
صحف كويتية تحتجب عن الصدور يوم السبت.. وهذا السبب؟ 'رؤساء التحرير أكدوا أن السبب يعود إلى خفض التكاليف.'
شقيقة بيكهام تبيع ممتلكاتها على الإنترنت بسبب ضائقة مالية!
شقيقة بيكهام تبيع ممتلكاتها على الإنترنت بسبب ضائقة مالية!
فلة الجزائرية تعودُ وتكشفُ حقيقة بكائها بعد إحراج الشاب خالد لها!
فلة الجزائرية تعودُ وتكشفُ حقيقة بكائها بعد إحراج الشاب خالد لها!
هذه أنماط الأحذية التي يمكنكِ تنسيقها مع الشورت الضّيّق
هذه أنماط الأحذية التي يمكنكِ تنسيقها مع الشورت الضّيّق
ناهد السباعى تثير الجدل بصورة رفقة أحد أصدقائها
اعتادت الفنانة ناهد السباعى، أن تثير الجدل بين الحين والآخر، تارة بظهورها بملابس مثيرة، وأخرى بخلافتها مع أصدقاءها أو خطيبها السابق.
فيديو.. أشهر 6 كليبات خلال مشوار جنات الفنى فى ذكرى ميلادها
تحتفل اليوم 6 يناير المطربة جنات بعيد ميلادها، وهى واحدة من أشهر المطربات الشابات فى الجيل الحالى، تميزت بصوتها الجميل وشخصيتها العفوية والمرحة..
بينها "Glass"و"Replicas".. تعرف على أبرز أفلام هوليوود التي ستطرح هذا الشهر -فيديوهات وصور
تحرص كبرى شركات الإنتاج في هوليوود، على طرح أحدث انتاجاتها السينمائية ببداية العام، وسط عدد من الأعمال المختلفة منها الكوميدي...
محمد فاضل: أرقامُ مشاهدات كليبات محمد رمضان غير حقيقية.. والسرّ "شركة هندية"!
محمد فاضل: أرقامُ مشاهدات كليبات محمد رمضان غير حقيقية.. والسرّ "شركة هندية"!
شاهد نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد الفنان محمد الشرنوبى.. صور
احتفل عدد من أصدقاء الفنان محمد الشرنوبى، بعيد ميلاده الـ 24 مساء أمس، وشهد الحفل تواجد أصدقاء شرنوبى من داخل وخارج الوسط الفنى، حيث حضر حفل عيد الميلاد الفنانة منة بدر تيسر، والسيناريست تامر حبيب، والفنان محمد إبراهيم يسرى.
هل تجرى كاتلين جينر عملية تجميل لتكبير حجم مؤخرتها؟
هل تجرى نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة والمتحولة جنسيا كاتلين جينر عملية تجميل لكى تقوم بتكبير حجم مؤخرتها؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية..
بالأسود.. سارة نخلة في أحدث جلسة تصوير
خضعت الفنانة السورية سارة نخلة، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"....
بالفيديو| أحلام تغني "إماراتي يا نور العين" في افتتاح كأس أسيا
طرحت الفنانة الإماراتية أحلام أغنية "إماراتي يا نور العين" بمناسبة افتتاح كأس أسيا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"....
قائمة بالأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات منذ 1980 حتى 2018
إحصائية لموقع "بوكس أوفيس موجو" تكشف عن مدى النجاح الذي حققه أعلى 25 فيلما تحقيقا للإيرادات في هوليوود بداية من 1980...
منافسة شرسة في جولدن جلوب 2019.. وموقع أمريكي يتوقع الفائزين
موقع إسكواير الأمريكي يتوقع وجود منافسة شرسة في حفل جولدن جلوب من كبار نجوم هوليوود لاقتناص جوائز الحفل...
محمد سلام بدلا من محمد ثروت فى فيلم "كل سنة وأنت طيب" لتامر حسنى
انضم الفنان الشاب محمد سلام لبطولة فيلم "كل سنة وأنت طيب" بطولة النجم تامر حسنى، بدلا من الفنان الكوميدى محمد ثروت، لانشغاله بمسرحية محمد هنيدى "3 أيام فى الساحل"..
مصطفى شعبان يبحث عن بطلة لمسلسله "بيت راضى"
يعقد المخرج أحمد صالح والنجم مصطفى شعبان جلسات عمل بشكل يومى مع صناع العمل لاختيار البطلة التى تقف أمام شعبان فى مسلسله الرمضانى المقبل "بيت راضى"..
الفنان المصرى محمد على يشارك باحتفال "ملوك الشرق" فى إسبانيا بالزى الفرعونى
شارك الفنان المصرى محمد على، فى احتفالات ملوك الشرق، والتى تقام فى إسبانيا كطقس ضمن الاحتفال بأعياد الميلاد.