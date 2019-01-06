فن ومشاهير

احتفل عدد من أصدقاء الفنان محمد الشرنوبى، بعيد ميلاده الـ 24 مساء أمس، وشهد الحفل تواجد أصدقاء شرنوبى من داخل وخارج الوسط الفنى، حيث حضر حفل عيد الميلاد الفنانة منة بدر تيسر، والسيناريست تامر حبيب، والفنان محمد إبراهيم يسرى.

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