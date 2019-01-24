اخبار الخليج

قال مدير عام الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو لوكالة "سبوتنيك": إن أبا في ...
سفير السعودية لدى القاهرة: الحراك الثقافي في المملكة يتسق مع رؤية 2030
وخلال الافتتاح قال نقلي، إن الحراك الثقافي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في عهد ...
مفاجأة... القرار الذي أثار غضب المصريين جاء بأوامر من رئيس موريتانيا
واندلع الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحديث عن تغيير اسم شارع يحمل اسم ...
الحوثي يطلق تصريحات هامة
القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة ...
"قسد" تشن حملة مداهمات واسعة في ريف الرقة بعد يوم من ثورة العشائر
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن المسؤول الإعلامي في مبادرة عرين الوطن السورية طه علي محمود قوله ...
فيديو.. محمد بن زايد يعزي أبناء محمد بن يروان النيادي في وفاة والدتهم
فيديو.. محمد بن زايد يعزي أبناء محمد بن يروان النيادي في وفاة والدتهم
النيابة العامة بالسودان: وفاة متظاهر في احتجاجات بأم درمان
وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 29، بحسب رئيس النيابة العامة المكلف بالتحقيق في الأحداث الأخيرة بالسودان...
غزة.. مسيرة دعما للمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون إسرائيل
المسيرة نظمتها حركة "حماس"، إثر إصابة أكثر من 100 معتقل في سجن "عوفر" الإسرائيلي، جراء اعتداءات أمن السجون عليهم...
نائب الرئيس يحث على مضاعفة الجهود للارتقاء بالقدرات العسكرية القيادية
قال نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر، إن القيادة السياسية والعسكرية تولي تأهيل أبناء الجيش وتنمية قدراتهم اهتماماً كبيراً بما يحقق عودة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار والاتجاه لبناء...
عقوبات صارمة.. #النيابة_العامة تحذر من جرائم وحدات الإخصاب
حذرت النيابة العامة من الجرائم والمخالفات التي قد تحدث داخل وحدات الإخصاب والأجنة أو علاج العقم. وأكدت النيابة العامة أنه يحظر حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها، أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية، أو نقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، أو التغرير بالمريض أو عدم استخدام الأسس الطبية … إقرأ المزيد »...
#أمريكا: فرض عقوبات على فصيلين مسلحين في #سوريا تدعمهما #إيران
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس، فرض عقوبات على فصيلين مدعومين من إيران يحاربان إلى جانب النظام في سورية. ووضع فيلق “فاطميون” الذي يضم مقاتلين أفغانا ولواء “زينبيون” الذي يضم باكستانيين على اللائحة السوداء للخزانة الأميركية لمنعهم من الوصول إلى الشبكات المالية الدولية لاحتواء عملياتهما، وبحسب الخزانة يتم تجنيد أفراد الفصيلين من قبل الحرس … إقرأ المزيد »...
إصابة 11 طالبة إثر #حادث مروري بـ #صامطة
تعرضت 11 طالبة جامعية لحادث مروري مروع بمحافظة صامطة أدخلن على إثره للمستشفى، فيما باشرت على الفور الجهات الأمنية والإسعافية، ونقلت جميع المصابات لمستشفى صامطة العام. وأوضح مدير مستشفى صامطة العام عبدالله بن أحمد عريشي، أنه عند الساعة الرابعة ونصف من عصر اليوم تلقى المستشفى بلاغاً عن الحادثة من قِبل غرفة العمليات بإدارة الطوارئ. … إقرأ المزيد »...
حادث مروع.. وفاة وإصابة 11 شخصاً على طريق العقير بالأحساء
متابعة الخليج 365 - الأحساء: تُوفي اليوم الخميس، 5 أشخاص وأُصيب 6 آخرون في حادث مروري مروِّع على طريق العقير في الأحساء. وقال مدير الشؤون الصحية، إنه ورد بلاغٌ إلى غرفة العمليات، من هيئة الهلال الأحمر عند الساعة 1:10 ظهراً، يفيد بوقوع حادث مروري بين سيارتين في طريق العقير عند كوبري الجشة. وعلى الفور، أرسلت المديرية فرقة من......
تعرّف على حالة الطقس المتوقعة غداً
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم كذلك على تبوك، الحدود الشمالية، مكة المكرمة والمدينة المنورة، غداً الجمعة – بمشيئة الله -. وأشارت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” إلى إمكانية تكوُّن السحب الرعدية على منطقة تبوك والمرتفعات الجنوبية......
«الغذاء والدواء» تُغرم مصنع مياه بسبب نسبة الصوديوم
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: فرضت هيئة الغذاء والدواء غرامة مالية على أحد مصانع المياه بعد مخالفته بترويج إعلان مضلل عبر برامج التواصل معلناً عن عزمه خفض نسبة الصوديوم في مياه المصنع؛ إرضاءً لرغبة العميل بحسب الإعلان. وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أنها قامت بمخالفة مصنع للمياه نشر إعلاناً يحتوي على معلومات مضللة للمستهلكين عن نسبة الصوديوم،......
الغرامة والتشهير بمواطن ومقيم بتهمة التستر التجاري في الدمام
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: عاقبت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً ومقيماً من جنسية بنجلاديشية، بالتشهير والغرامة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري، والعمل لحسابه الخاص بمؤسسة تختص بنشاط تجارة التجزئة في المواد الغذائية بمدينة الدمام. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام......
جولة آسيوية لأمير قطر نهاية يناير
جولة آسيوية لأمير قطر نهاية يناير 'جولة آسيوية لأمير قطر نهاية يناير'
ألمانيا توافق على تصدير أنظمة أسلحة إلى قطر
ألمانيا توافق على تصدير أنظمة أسلحة إلى قطر 'ألمانيا توافق على تصدير أنظمة أسلحة إلى قطر'
المساعدات الخارجية.. هل تخمد طوفان الغضب الثائر في السودان؟
ما بين العصا والجزرة.. وزع الرئيس السوداني عمر البشير جهوده في عملية مواجهة الاحتجاجات الشعبية العارمة ضد بقائه في السلطة، فالعصا هي قمع شديد لاحتجاجات...
الرئاسيات وجمعة الحسم.. إخوان الجزائر أمام الاختبار الصعب
لن تنسى جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر يوم غدٍ الجمعة، إذ ستعلن قرارًا ربما يغير الكثير من حاضرها ومستقبلها ويكون مصيريًّا إلى حد كبير، يتعلق...