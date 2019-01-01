اخبار العالم

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية سر تبادل القبلات في آخر 10 ثواني من عام 2018، في تقرير لها، أمس الأحد 30 ديسمبر الجاري. وقالت الصحيفة إن...

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