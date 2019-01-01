اخبار العالم

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية سر تبادل القبلات في آخر 10 ثواني من عام 2018، في تقرير لها، أمس الأحد 30 ديسمبر الجاري. وقالت الصحيفة إن...
إيران تحذر مواطنيها من “التعاون” مع تطبيق “تلغرام”
إيران تحذر مواطنيها من “التعاون” مع تطبيق “تلغرام”
ماتيس يترك وصيته للجيش الأمريكي قبل مغادرته البنتاغون
ماتيس يترك وصيته للجيش الأمريكي قبل مغادرته البنتاغون
إسرائيل تنسحب من "اليونسكو" رسمياً
أعلنت إسرائيل انسحابها رسمياً من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اعتباراً من بداية العام 2019. وقال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون على خلفية قرار انسحاب إسرائيل ......
فرنسا تجدد التأكد على موقفها بالتصدي لتنظيم داعش
فرنسا تجدد التأكد على موقفها بالتصدي لتنظيم داعش 'فرنسا تجدد التأكد على موقفها بالتصدي لتنظيم داعش'
ننشر أسعار النفط اليوم الثلاثاء 1 يناير في السودان
انخفضت أسعار النفط في معاملات اليوم الثلاثاء إلى أقل من 60 دولار للبرميل بعد أن كان مستقرًا فوق الـ 60 لفترة طويلة، وجاءت أسعار النفط كالتالي نفط برنت 53.49 دولارا نفط مربان ...
إسرائيل تحقق مع 3 إرهابيين يهود
قال التلفزيون الإسرائيلي في تقرير له، إن النيابة الإسرائيلية تواصل تحقيقاتها مع عدد من الإسرائيليين بتهمة التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية وتخريبية ضد المدنيين الفلسطينيين. وأشار ......
باحث يشكك في سن أكبر المعمرات: تزوير للتهرب من الضرائب
باحث يشكك في سن أكبر المعمرات: تزوير للتهرب من الضرائب 'باحث يشكك في سن أكبر المعمرات: تزوير للتهرب من الضرائب'
عودة نصف تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي في 2018
عودة نصف تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي في 2018 'عودة نصف تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي في 2018'
تركيا توقف 44 مهاجراً حاولوا التسلل إلى اليونان
أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن خفر السواحل تمكنوا اليوم الثلاثاء من ضبط 44 مهاجراً غير شرعي قرابة السواحل الغربية للبلاد. وذكرت الوكالة أنه تم ضبط المهاجرين على متن قارب ......
في حادثة مروعة.. وفاة (10) أشخاص دهساً ببص شمال الكوة
شهد الطريق القومي الخرطوم كوستي أمس حادثاً مرورياً مروعاً، عندما اصطدم أحد البصات السياحية الذي فقد التوازن نتيجة لعطل في الإطارات حسب صحيفة التيار، بمجموعة من الركاب الذين كانوا يستظلون تحت ظل أحد ......
تعرف علي حفيد الميرغني الذي رفض تأييد "الختمية" للبشير
قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" إبراهيم الميرغني، الوزير الاسبق للدولة بالاتصالات، إن قيادات الختمية التي اتلقت بالرئيس البشير واعلنت تاييد السياسات الحكومية لا تمثل إلا نفسها. ......
تعرض موقع وكالة سونا للاختراق
أفادت وسائل اعلام سودانية، اليوم الاثنين، تعرض موقع وكالة الأنباء السودانية “سونا” للاختراق، من قبل هاكرز وقاموا بغلقه، الأمر الذي دفع وكالة الأنباء إلى نشر كل أخبارها العاجلة على صفحتها الرسمية ......
"تحرير الشام" تسيطر على مناطق خاضعة للمعارضة بريف حلب
سيطرت هيئة تحرير الشام "النصرة سابقاً" صباح اليوم الثلاثاء، على أغلب مدينة دارة عزة وعدد من القرى في ريف حلب الغربي بعد اشتباكات عنيفة مع فصائل المعارضة السورية اليوم الثلاثاء. وقال ......
تعرف على جدول مباريات كأس آسيا في الإمارات الشهر الجاري
تعرف على جدول مباريات كأس آسيا في الإمارات الشهر الجاري 'تعرف على جدول مباريات كأس آسيا في الإمارات الشهر الجاري'
لهذا السبب فشلت صفقة انتقال إيسكو إلى تشيلسي
لهذا السبب فشلت صفقة انتقال إيسكو إلى تشيلسي 'لهذا السبب فشلت صفقة انتقال إيسكو إلى تشيلسي'
بالأرقام... موازنة السودان لعام 2019
قال وزير المالية السوداني، معتز موسى، إنه يتوقع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5.1 % وخفض التضخم إلى 27.1% بنهاية العام . وأعلن أن الإيردات المتوقعة في الموازنة العامة ......
الحريري يكشف عن طبيعة علاقته بالرئيس ميشال عون
قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، ردًا على أنباء بوجود فتور في العلاقة بينه وبين الرئيس ميشال عون، أن العلاقات بين الجانبين "ممتازة". فيما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" ......
محمد بن زايد: ننظر بتفاؤل إلى العام 2019
محمد بن زايد: ننظر بتفاؤل إلى العام 2019 'محمد بن زايد: ننظر بتفاؤل إلى العام 2019'
احذر.. الإقامة بمناطق ملوثة تسبب أزمات قلبية
احذر.. الإقامة بمناطق ملوثة تسبب أزمات قلبية 'احذر.. الإقامة بمناطق ملوثة تسبب أزمات قلبية'