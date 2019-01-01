اخبار العالم

أخبار السودان اليوم

إسرائيل تنسحب من "اليونسكو" رسمياً

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إسرائيل تنسحب من "اليونسكو" رسمياً

أعلنت إسرائيل انسحابها رسمياً من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اعتباراً من بداية العام 2019. وقال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون على خلفية قرار انسحاب إسرائيل ......

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أخبار السودان اليوم

ننشر أسعار النفط اليوم الثلاثاء 1 يناير في السودان

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ننشر أسعار النفط اليوم الثلاثاء 1 يناير في السودان

انخفضت أسعار النفط في معاملات اليوم الثلاثاء إلى أقل من 60 دولار للبرميل بعد أن كان مستقرًا فوق الـ 60 لفترة طويلة، وجاءت أسعار النفط كالتالي نفط برنت 53.49 دولارا نفط مربان ...

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أخبار السودان اليوم

تركيا توقف 44 مهاجراً حاولوا التسلل إلى اليونان

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تركيا توقف 44 مهاجراً حاولوا التسلل إلى اليونان

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن خفر السواحل تمكنوا اليوم الثلاثاء من ضبط 44 مهاجراً غير شرعي قرابة السواحل الغربية للبلاد. وذكرت الوكالة أنه تم ضبط المهاجرين على متن قارب ......

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أخبار السودان اليوم

في حادثة مروعة.. وفاة (10) أشخاص دهساً ببص شمال الكوة

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في حادثة مروعة.. وفاة (10) أشخاص دهساً ببص شمال الكوة

شهد الطريق القومي الخرطوم كوستي أمس حادثاً مرورياً مروعاً، عندما اصطدم أحد البصات السياحية الذي فقد التوازن نتيجة لعطل في الإطارات حسب صحيفة التيار، بمجموعة من الركاب الذين كانوا يستظلون تحت ظل أحد ......

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أخبار السودان اليوم

تعرف علي حفيد الميرغني الذي رفض تأييد "الختمية" للبشير

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تعرف علي حفيد الميرغني الذي رفض تأييد "الختمية" للبشير

قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" إبراهيم الميرغني، الوزير الاسبق للدولة بالاتصالات، إن قيادات الختمية التي اتلقت بالرئيس البشير واعلنت تاييد السياسات الحكومية لا تمثل إلا نفسها. ......

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أخبار السودان اليوم

تعرض موقع وكالة سونا للاختراق

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تعرض موقع وكالة سونا للاختراق

أفادت وسائل اعلام سودانية، اليوم الاثنين، تعرض موقع وكالة الأنباء السودانية “سونا” للاختراق، من قبل هاكرز وقاموا بغلقه، الأمر الذي دفع وكالة الأنباء إلى نشر كل أخبارها العاجلة على صفحتها الرسمية ......

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أخبار السودان اليوم

"تحرير الشام" تسيطر على مناطق خاضعة للمعارضة بريف حلب

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"تحرير الشام" تسيطر على مناطق خاضعة للمعارضة بريف حلب

سيطرت هيئة تحرير الشام "النصرة سابقاً" صباح اليوم الثلاثاء، على أغلب مدينة دارة عزة وعدد من القرى في ريف حلب الغربي بعد اشتباكات عنيفة مع فصائل المعارضة السورية اليوم الثلاثاء. وقال ......

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أخبار السودان اليوم

الحريري يكشف عن طبيعة علاقته بالرئيس ميشال عون

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الحريري يكشف عن طبيعة علاقته بالرئيس ميشال عون

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، ردًا على أنباء بوجود فتور في العلاقة بينه وبين الرئيس ميشال عون، أن العلاقات بين الجانبين "ممتازة". فيما نقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" ......

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