اخبار الرياضه

رياضة | قرر مجلس ادارة نادي المقاولون العرب، تمديد تعاقد اللاعب محمد طلعت، لمدة اربعة مواسم، وذلك بعد ظهوره بمستوى متميز مع الذئاب مؤخرا بمسابقة الدوري ......
رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 1 يناير 2019
رياضة | شهد ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء الموافق 1 يناير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تصريحات يورجن كلوب المدير الفني للفريق ......
رياضة | رسالة تحذير من كلوب من مباراة مانشستر سيتي (تعرف عليها)
رياضة | تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن موقعة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي. ويحل فريق الريدز على مانشستر سيتي ضيفاً على ملعب ......
رياضة | أخر أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 1-1-2019
رياضة | شهد نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد الموافق 1 يناير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رسالة ليونيل ميسي نجم برشلونة لأرنستو ......
رياضة | رسميا.. الزمالك يضم المغربي خالد بوطيب
رياضة | حسم نادي الزمالك صفقة التعاقد مع المغربي خالد بوطيب، قادمًا من مالطا سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وأعلن محمد سويلم، ......
رياضة | عاجل.. بشرة سارة لجماهير الأهلي قبل معركة بيراميدز
رياضة | عاجل.. بشرة سارة لجماهير الأهلي قبل معركة بيراميدز 'عاجل.. بشرة سارة لجماهير الأهلي قبل معركة بيراميدز'
رياضة | بالأرقام .. ماذا قدم مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ؟
رياضة | يلتقي نادي مانشستر سيتي ضد منافسه نادي ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، يوم الخميس القادمة في العاشرة مساءً علي ملعب الاتحاد. ......
رياضة | تعرف على خليفة سواريز في برشلونة
رياضة | كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة الاسباني يسعى بشكل سري للتعاقد مع رأس حربة جديد ليكون خليفة الأوروجواياني لويس سواريز نجم الفريق. وأشارت ......
رياضة | بشرة خير.. التاريخ يقف في صف ليفربول قبل معركة مانشستر سيتي المرتقبة
رياضة | يحتضن ملعب الاتحاد الخميس المقبل مباراة القمة بين صاحب الملعب مانشستر سيتي وصيف الدوري برصيد 47 نقطة وليفربول متصدر الدوري حتى الآن برصيد 54 في صراع ......
رياضة | فالفيردي يثير الغموض حول مستقبله مع برشلونة
رياضة | أثار إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني الغموض حول مستقبله مع النادي بعدما أكد أنه لا يعرف ماذا سيحدث في الموسم المقبل. وقال فالفيردي ......
رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 1-1-2019
رياضة | شهد نادي ريال مدريد حالة من الاستقرار بعدما أنهى عامه بالفوز بمونديال الأندية بعد عبور نظيرة العين الإماراتي، وبدء الفريق بأستعادة مستواه تحت قيادة ......
رياضة | الكشف عن مدة غياب نجم ريال مدريد
رياضة | تلقى فريق ريال مدريد الإسباني ضربة قوية قبل مواجهة فريق فياريال يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني. ذكر موقع ......
الفيحاء يتلقى الموافقة على انضمام قائد النجم الساحلي التونسي لصفوفه
وافقت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي على الطلب المقدم من إدارة نادي الفيحاء لضم قائد فريق النجم الساحلي اللاعب الدولي رامي البدوي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. وأعلنت إدارة نادي الفيحاء أن اللاعب سيصل خلال الأيام القادمة إلى المجمعة لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقد الرسمي تمهيداً لإنخراطه في تمارين الفريق. يأتي ذلك في إطار […]...
تشيلسى ينسحب من صفقة إيسكو بسبب المماطلة
انسحب نادى تشيلسى من صفقة الدولى الإسبانى إيسكو ألاركون، لاعب وسط ريال مدريد، والمرشح للرحيل عن الفريق الملكى بنهاية الموسم الحالى. وقالت صحيفة «ذا صن»، البريطانية، إن ممثلى اللاعب الإسبانى طالبوا تشيلسى بالحصول على المزيد من الأموال، من أجل إتمام الصفقة، خاصة بعد ظهور عرض باريس سان...هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
منافسة شرسة على أفضل ناد بين الريال وأتلتيكو وليفربول فى «جلوب سوكر»
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة والمتابعين للجوائز، غدا الخميس، صوب مدينة دبى بالإمارات، حيث حفل توزيع جوائز «جلوب سوكر العالمية»، ويتنافس على جوائز هذا العام نخبة من كبار نجوم عالم كرة القدم، وهو ما يعكس القيمة الكبيرة التى باتت تحظى بها «جوائز جلوب سوكر». ومن بين الفئات التى تشهد...هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
روبرتسون: نسعى لإسقاط السيتى لزيادة الفارق لـ10 نقاط
يرى أندرى روبرتسون، مدافع ليفربول الإنجليزى، أن الفريق لديه ثقة كبيرة وقادر على إسقاط مانشستر سيتى فى ملعب الاتحاد، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ21 من البريميرليج. وقال روبرتسون، فى تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية، «إنها مباراة قوية، إذا فزنا سنصبح على بعد 10 نقاط من...هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...
كردي: جاهزون لاستضافة أمم أفريقيا.. وهذه أمنيتي في العام الجديد
كردي: جاهزون لاستضافة أمم أفريقيا.. وهذه أمنيتي في العام الجديد
«حمار» يتدخل لحل أزمة وفاق سطيف الجزائري المالية
«حمار» يتدخل لحل أزمة وفاق سطيف الجزائري المالية
إنتر ميلان يكثف جهوده للحصول على نجم مانشستر يونايتد
إنتر ميلان يكثف جهوده للحصول على نجم مانشستر يونايتد
«مرسال» يفتح الطريق لكوليبالي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد
«مرسال» يفتح الطريق لكوليبالي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد