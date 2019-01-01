اخبار الرياضه

يرى أندرى روبرتسون، مدافع ليفربول الإنجليزى، أن الفريق لديه ثقة كبيرة وقادر على إسقاط مانشستر سيتى فى ملعب الاتحاد، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ21 من البريميرليج. وقال روبرتسون، فى تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية، «إنها مباراة قوية، إذا فزنا سنصبح على بعد 10 نقاط من...هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...

المزيد ...