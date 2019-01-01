اخبار الرياضه

اخبار الرياضه

رياضة | بالأرقام .. ماذا قدم مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ؟

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رياضة | بالأرقام .. ماذا قدم مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ؟

رياضة | يلتقي نادي مانشستر سيتي ضد منافسه نادي ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، يوم الخميس القادمة في العاشرة مساءً علي ملعب الاتحاد. ......

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اخبار الرياضه

رياضة | بشرة خير.. التاريخ يقف في صف ليفربول قبل معركة مانشستر سيتي المرتقبة

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رياضة | بشرة خير.. التاريخ يقف في صف ليفربول قبل معركة مانشستر سيتي المرتقبة

رياضة | يحتضن ملعب الاتحاد الخميس المقبل مباراة القمة بين صاحب الملعب مانشستر سيتي وصيف الدوري برصيد 47 نقطة وليفربول متصدر الدوري حتى الآن برصيد 54 في صراع ......

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اخبار الرياضه

الفيحاء يتلقى الموافقة على انضمام قائد النجم الساحلي التونسي لصفوفه

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الفيحاء يتلقى الموافقة على انضمام قائد النجم الساحلي التونسي لصفوفه

وافقت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي على الطلب المقدم من إدارة نادي الفيحاء لضم قائد فريق النجم الساحلي اللاعب الدولي رامي البدوي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. وأعلنت إدارة نادي الفيحاء أن  اللاعب سيصل خلال الأيام القادمة إلى المجمعة لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقد الرسمي تمهيداً لإنخراطه في تمارين الفريق. يأتي ذلك في إطار […]...

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اخبار الرياضه

تشيلسى ينسحب من صفقة إيسكو بسبب المماطلة

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تشيلسى ينسحب من صفقة إيسكو بسبب المماطلة

انسحب نادى تشيلسى من صفقة الدولى الإسبانى إيسكو ألاركون، لاعب وسط ريال مدريد، والمرشح للرحيل عن الفريق الملكى بنهاية الموسم الحالى. وقالت صحيفة «ذا صن»، البريطانية، إن ممثلى اللاعب الإسبانى طالبوا تشيلسى بالحصول على المزيد من الأموال، من أجل إتمام الصفقة، خاصة بعد ظهور عرض باريس سان...هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...

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اخبار الرياضه

منافسة شرسة على أفضل ناد بين الريال وأتلتيكو وليفربول فى «جلوب سوكر»

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منافسة شرسة على أفضل ناد بين الريال وأتلتيكو وليفربول فى «جلوب سوكر»

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة والمتابعين للجوائز، غدا الخميس، صوب مدينة دبى بالإمارات، حيث حفل توزيع جوائز «جلوب سوكر العالمية»، ويتنافس على جوائز هذا العام نخبة من كبار نجوم عالم كرة القدم، وهو ما يعكس القيمة الكبيرة التى باتت تحظى بها «جوائز جلوب سوكر». ومن بين الفئات التى تشهد...هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...

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اخبار الرياضه

روبرتسون: نسعى لإسقاط السيتى لزيادة الفارق لـ10 نقاط

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روبرتسون: نسعى لإسقاط السيتى لزيادة الفارق لـ10 نقاط

يرى أندرى روبرتسون، مدافع ليفربول الإنجليزى، أن الفريق لديه ثقة كبيرة وقادر على إسقاط مانشستر سيتى فى ملعب الاتحاد، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ21 من البريميرليج. وقال روبرتسون، فى تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» البريطانية، «إنها مباراة قوية، إذا فزنا سنصبح على بعد 10 نقاط من...هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه...

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