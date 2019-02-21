اخبار السعوديه

اخبار السعوديه

السعودية اليوم / نائب أمير مكة المكرمة يختتم جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة بزيارة الطائف وميسان

00

السعودية اليوم / نائب أمير مكة المكرمة يختتم جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة بزيارة الطائف وميسان

الطائف 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس اختتم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, جولاته في المحافظات......

المزيد ...

اخبار السعوديه

السعودية اليوم / سلطات الأمن الأمريكية تعتقل إرهابيًا متطرفًا خطط لمجازر تستهدف مشرعين وإعلاميين في أمريكا

00

السعودية اليوم / سلطات الأمن الأمريكية تعتقل إرهابيًا متطرفًا خطط لمجازر تستهدف مشرعين وإعلاميين في أمريكا

واشنطن 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس أعلنت سلطات الأمن الأمريكية اليوم توقيف عنصر في خفر السواحل الأمريكية، كان يخطط للتعرض لعدد من الشخصيات السياسية......

المزيد ...

اخبار السعوديه

السعودية اليوم / مدير تعليم تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة

00

السعودية اليوم / مدير تعليم تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة

تبوك 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس التقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في مقر الإدارة أمس, مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق......

المزيد ...

اخبار السعوديه

الإصلاح والانفتاح سياسة صينية – سعودية يقودها الأمير محمد بن سلمان

00

الإصلاح والانفتاح سياسة صينية – سعودية يقودها الأمير محمد بن سلمان

على مدى العقود الأربعة الأخيرة انتهجت الصين سياسة الإصلاح والانفتاح والتي انعكست بشكل مباشر على حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل عام بين الصين ودول...

المزيد ...

اخبار السعوديه

انطلاق ملتقى الاستقدام والموارد البشرية بالرياض .. مارس المقبل

00

انطلاق ملتقى الاستقدام والموارد البشرية بالرياض .. مارس المقبل

تحتضن الرياض، أعمال الموسم الثاني من فعاليات ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،...

المزيد ...

اخبار السعوديه

وزير البيئة والمياه والزراعة يكرم شركة المراعي

00

وزير البيئة والمياه والزراعة يكرم شركة المراعي

كرم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شركة المراعي لشراكتها الرئيسية لحفل إطلاق مؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة. ويعتبر مؤشر الفقد والهدر الغذائي “خط الأساس” أحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني، لتحقيق رؤية المملكة 2030 والذي تنفذه المؤسسة العامة للحبوب. عن ذلك أكد عبدالله العتيبي مدير العلاقات العامة في شركة […]...

المزيد ...

اخبار السعوديه

إغلاق سوق الإبل في وادي الدواسر بسبب “كورونا”

00

إغلاق سوق الإبل في وادي الدواسر بسبب “كورونا”

قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في توجيه عاجل، إغلاق سوق الإبل في محافظة وادي الدواسر احترازيًا، لحين استقرار الوضع الوبائي لمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا”. جاء القرار، بهدف تقليل مصادر انتشار المرض والإصابة بين ملاك الإبل والمخالطين من العمالة والزائرين إلى أسواق الإبل وتجمعاتها، بعد تسجيل بلاغات إصابات بشرية بالمرض في محافظة وادي الدواسر....

المزيد ...

اخبار السعوديه

المرور يُزيح لثام تعطيل مدرسة قيادة النساء في الطائف

00

المرور يُزيح لثام تعطيل مدرسة قيادة النساء في الطائف

بعد 13 شهراً، جاء بالعلم اليقين مدير عام المرور اللواء محمد البسامي، ليميط لثام بيروقراطية تعطيل تأسيس مدرسة تعليم القيادة للنساء، وهو الملف الذي فتحته وتابعته "الخليج 365" قبل أشهر.

المزيد ...

2019 © -
الرجوع الى الاعلى