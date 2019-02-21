اخبار السعوديه

الطائف 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس اختتم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, جولاته في المحافظات......
السعودية اليوم / سلطات الأمن الأمريكية تعتقل إرهابيًا متطرفًا خطط لمجازر تستهدف مشرعين وإعلاميين في أمريكا
واشنطن 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس أعلنت سلطات الأمن الأمريكية اليوم توقيف عنصر في خفر السواحل الأمريكية، كان يخطط للتعرض لعدد من الشخصيات السياسية......
السعودية اليوم / مدير تعليم تبوك يلتقي مدير فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة
تبوك 16 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 21 فبراير 2019 م واس التقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في مقر الإدارة أمس, مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق......
سفير أمريكي سابق لدى السعودية: سياسات بن سلمان فاشلة
سفير أمريكي سابق لدى السعودية: سياسات بن سلمان فاشلة 'سفير أمريكي سابق لدى السعودية: سياسات بن سلمان فاشلة …'
تسرّب إشعاعي في 5 مستشفيات سعودية.. ما القصة؟
… الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، اليوم الخميس، عن وجود …...
"الترفيه" توقّع مذكرتَيْ تفاهم مع شركات هندية لتقديم فعاليات ترفيهية في المملكة
الخليج 365- وقّعت الهيئة العامة للترفيه وفي إطار جهودها لإثراء قطاع الترفيه في المملكة وتعزيز هويته العالمية، اليوم؛ مذكرتَي تفاهم مع ......
انطلاق فعاليات ملتقى الاستقدام والموارد البشرية بالرياض الشهر المقبل
الخليج 365- ت حتضن الرياض أعمال الموسم الثاني من فعاليات ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، بالشراكة ......
بدء تحديث إجراءات لتسهيل رخص المنازل والمنشآت الحكومية والتجارية
الخليج 365- ب دأت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمشاركة 32 جهة في تحديث وتسهيل إجراءات واشتراطات رخص البناء للمنازل والمنشآت الحكومية ......
إمارة الرياض وجامعة "سعود" تطلقان مبادرة "تالة" للمرأة
الخليج 365- نطلقت مبادرة "تالة" للمرأة، في إطار التعاون بين لجنة المرأة واللجنة النسائية في إمارة منطقة الرياض، وجامعة الملك سعود، ممثلة ......
وزير التعليم يقرر منع "الشيلات" وإلغاء حفلات التكريم.. تعرف على السبب
الخليج 365- وجه وزير التعليم، حمد آل الشيخ، بمنع إقامة حفلات التكريم للطلاب أو منسوبي التعليم، ممن هم في السلك التعليمي كمعلمين أو ......
كورونا يستنفر البيئة لإغلاق سوق الإبل في وادي الدواسر
طالبت وزارة البيئة بإغلاق سوق الإبل في وادي الدواسر بعد اكتشاف عينات إيجابية في بعض الإبل. وقال مدير مكتب وزارة البيئة في...
وزير الخارجية الصيني: مستعدون للتعاون التقني مع المملكة.. والجبير: علاقتنا مستقرة ومتينة
التقى عضو مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية وانغ يى، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية عادل الجبير في بكين، وأشاد وانغ بالتطور السريع...
الإصلاح والانفتاح سياسة صينية – سعودية يقودها الأمير محمد بن سلمان
على مدى العقود الأربعة الأخيرة انتهجت الصين سياسة الإصلاح والانفتاح والتي انعكست بشكل مباشر على حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل عام بين الصين ودول...
رقم مهم تتذكره الصين حضره الأمير محمد بن سلمان قبل 5 أعوام
عندما كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد ونائباً للملك، في أثناء المرحلة العلاجية للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز...
وزير البيئة يكرم شركة المراعي
كرم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شركة المراعي لشراكتها الرئيسية لحفل إطلاق مؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة....
انطلاق ملتقى الاستقدام والموارد البشرية بالرياض .. مارس المقبل
تحتضن الرياض، أعمال الموسم الثاني من فعاليات ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،...
وزير البيئة والمياه والزراعة يكرم شركة المراعي
كرم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شركة المراعي لشراكتها الرئيسية لحفل إطلاق مؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة. ويعتبر مؤشر الفقد والهدر الغذائي “خط الأساس” أحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني، لتحقيق رؤية المملكة 2030 والذي تنفذه المؤسسة العامة للحبوب. عن ذلك أكد عبدالله العتيبي مدير العلاقات العامة في شركة […]...
إغلاق سوق الإبل في وادي الدواسر بسبب “كورونا”
قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في توجيه عاجل، إغلاق سوق الإبل في محافظة وادي الدواسر احترازيًا، لحين استقرار الوضع الوبائي لمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا”. جاء القرار، بهدف تقليل مصادر انتشار المرض والإصابة بين ملاك الإبل والمخالطين من العمالة والزائرين إلى أسواق الإبل وتجمعاتها، بعد تسجيل بلاغات إصابات بشرية بالمرض في محافظة وادي الدواسر....
نتائج الامن العام 1440 : استعلام أسماء المقبولين مبدئيا في وظائف قوات الأمن العام موقع وزارة...
نتائج الامن العام 1440 : استعلام أسماء المقبولين مبدئيا في وظائف قوات الأمن العام موقع وزارة...
المرور يُزيح لثام تعطيل مدرسة قيادة النساء في الطائف
بعد 13 شهراً، جاء بالعلم اليقين مدير عام المرور اللواء محمد البسامي، ليميط لثام بيروقراطية تعطيل تأسيس مدرسة تعليم القيادة للنساء، وهو الملف الذي فتحته وتابعته "الخليج 365" قبل أشهر.