اخبار السعوديه

قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في توجيه عاجل، إغلاق سوق الإبل في محافظة وادي الدواسر احترازيًا، لحين استقرار الوضع الوبائي لمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “كورونا”. جاء القرار، بهدف تقليل مصادر انتشار المرض والإصابة بين ملاك الإبل والمخالطين من العمالة والزائرين إلى أسواق الإبل وتجمعاتها، بعد تسجيل بلاغات إصابات بشرية بالمرض في محافظة وادي الدواسر....

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