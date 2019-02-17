ترامب يحث حلفاءه الأوربيين على استعادة معتقلي داعش بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن الولايات المتحدة تطلب من الحلفاء الأوروبيين استعادة أكثر من 800 من مقاتلي تنظيم داعش الذين تم أسرهم في سوريا وإحالتهم للمحاكمة.
وأضاف ترامب في سلسلة تغريدات عبر تويتر "داعش على وشك السقوط.. وليس البديل جيدا حيث إننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم".
وتابع "لا نريد أن نرى إرهابيي داعش وقد تغلغلوا في أوروبا، نحن نفعل وننفق كل ما باستطاعتنا، وحان الوقت للآخرين أن يقوموا بواجبهم".
وقال قائد هجوم قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، إن القوات على وشك السيطرة على آخر جيب للتنظيم الواقع شرق نهر الفرات، لتصبح الخلافة المزعومة التي أعلنها التنظيم الإرهابي على شفا الهزيمة الكاملة.
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