واشنطن تأمل بحصول انتقال سياسي في السودان

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 فبراير 2019 10:11 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

عبّرت الولايات المتحدة مساء الجمعة عن أملها بحصول عملية انتقالية للسلطة في السودان، إثر الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ أسابيع.

وعلّق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة في مقابلة تلفزيونية، على الأوضاع في السودان قائلاً: “نتمنى أن تُسمع أصوات الشعب، وأن تحصل عملية انتقالية”.

وكانت مظاهرات خرجت الخميس بدعوى من تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات سياسية، فيما أكد ناشطون تنفيذ الأجهزة الأمنية لحملة اعتقالات عشوائية كما استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات.

وفي سياق آخر، قال متحدث باسم الشرطة السودانية الجمعة إن شرطيا توفي متأثرا بجروحه بعدما رشق محتجون مركبة أمنية بالحجارة خلال مرورها قرب مظاهرات في الخرطوم الخميس.

وبذلك يرتفع العدد الرسمي لقتلى الاحتجاجات التي انتشرت منذ 19 ديسمبر/كانون الأول إلى 31، بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة. وقالت نقابة أطباء مرتبطة بالمعارضة الأسبوع الماضي إن 57 شخصا قتلوا في الاحتجاجات.

وأذكت أزمة اقتصادية متفاقمة الاحتجاجات لتتحول إلى أكبر تحد للرئيس عمر البشير منذ أن جاء إلى السلطة

المصدر: وكالات