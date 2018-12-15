المتحدث السابق باسم البيت الأبيض: لم أتعمد الكذب

أكد المتحدث السابق باسم ​البيت الأبيض​ ​شون سبايسر​ أنه "لم يتعمد الكذب مطلقا في اثناء عمله في إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​"، معترفا بارتكابه أخطاء، قائلا: "لقد ارتكبت أخطاء، وردت احيانا أن يكون لدي معلومات أكثر أو أكون قد رددت على سؤال، بشكل أكثر دقة".

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