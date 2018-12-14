شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تكرم باحثا بالمجلس القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المكتب الإقليمى للمفوض السامى لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقياً الباحث رضا عبد العزيز رئيس قطاع التدريب بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ضمن ثلاثون مدافعاً عن حقوق الإنسان من المنطقة العربية تم تكريمهم هذا العام بمناسبة مرور سبعون عاماُ على اعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

أقيم حفل التكريم بقاعة جمال عبد الناصر بجامعة بيروت العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت وتضمنت معرض صور للمدافعين والمدافعات وملخص عن جهودهم فى مجال حقوق الإنسان، كما أصدرت المفوضية كتب يتضمن سيرهم الذاتية.

أعقب الاحتفالية لقاء مفتوح بحضور أكاديميين وسفراء ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب حول مواجهة خطاب الكراهية.

وأدار رضا عبد العزيز هذه الجلسة مع مديرة المكتب الإقليمى بيروت رويدا الحاج، وتناولت الجلسة محاور عديدة حول مواجهة خطاب الكراهية فى الثقافة والأدب والدراما، ودور الأديان فى مواجهة هذا الخطاب ودور المرأة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية.