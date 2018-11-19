سكرية: اجتماع سيعقد اليوم بين باسيل وأعضاء "اللقاء التشاوري" 

أعلن النائب الوليد سكرية أن اجتماعا سيُعقد اليوم بين رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل وأعضاء "اللقاء التشاوري" الستّة، مؤكدا أن "رئيس الجمهورية ميشال عون أقر بحق نواب اللقاء في التوزير خلال لقائه بهم قبل أيام".
ولفت سكرية في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى أنّ "الإعلان عن تسمية ميقاتي لوزير بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو التفاف علينا ولم نكن في أجوائه إطلاقاً".
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