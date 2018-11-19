سكرية: اجتماع سيعقد اليوم بين باسيل وأعضاء "اللقاء التشاوري" 

أعلن النائب ​الوليد سكرية​ أن اجتماعا سيُعقد اليوم بين رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير ​جبران باسيل​ وأعضاء "اللقاء التشاوري" الستّة، مؤكدا أن "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أقر بحق نواب اللقاء في التوزير خلال لقائه بهم قبل أيام".

ولفت سكرية في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى أنّ "الإعلان عن تسمية ميقاتي لوزير بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ هو التفاف علينا ولم نكن في أجوائه إطلاقاً".