رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل عدداً من ضيوف "آيدكس"

استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، بمكتبه في معرض الدفاع الدولي "آيدكس2019"، كلا على حدة، الفريق آندري رافكوف، وزير الدفاع البيلاروسي، والفريق رحيل شريف، قائد قوات التحالف الإسلامي، والفريق أول انزو فيتشارلي، رئيس أركان الدفاع الإيطالي.

جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات والدول الضيوف، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.

كما تم تبادل الأحاديث حول أهمية تنظيم مثل هذه المعارض الدفاعية المتخصصة عالمياً وفي مقدمتها سلسلة معارض الدفاع الدولي "آيدكس"، باعتبارها أحد أهم الملتقيات العالمية لشؤون الدفاع والتسليح، ومصدراً مهما للمعرفة الدفاعية والعسكرية في ظل تزايد أعداد العارضين والمشاركين ذوي الصناعات التقنية الرفيعة، إلى جانب تواجد حشد من صناع القرار والمختصين والمهتمين في شؤون الدفاع ومنظومات السلاح، الذين يوفر لهم معرض الدفاع الدولي "آيدكس" منصة مهمة لطرح النظريات العسكرية الحديثة والتعرف على آخر المستجدات المتعلقة بالعلوم العسكرية العالمية.