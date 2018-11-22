شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعترف بخطأ فنى تسبب فى تسريب بيانات العملاء دون قصد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أمازون عن تسريب "معلومات العملاء عن غير قصد" خلال أحد أسابيع التسوق الأكثر ازدحامًا فى العام، إذ تسبب خطأ فنى فى الكشف عن أسماء العملاء وعناوين البريد الإلكترونى على موقعها.

وقالت شركة التجارة الإلكترونية إنها أرسلت بريدًا إلكترونيًا لجميع العملاء المتأثرين وتصر على أنه "لا داعى" لاتخاذ أى إجراء مع اقتراب الجمعة السوداء.

وأكدت الشركة إن المسألة لم تكن خرقا لموقعها الإلكترونى أو أى من أنظمتها، بل إنها مشكلة تقنية تسببت فى نشر أسماء العملاء وعناوين البريد الإلكترونى عن غير قصد على موقعها الإلكترونى.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قالت أمازون فى بيان: "لقد أصلحنا المشكلة وأبلغنا العملاء الذين ربما تأثروا".

ولم تكشف الشركة عن عدد المستخدمين الذين تورطوا فى الحادث، لكنها أكدت أنها أرسلت عبر البريد الإلكترونى جميع العملاء المتأثرين من الحذر، ورغم تأكيدات أمازون، إلا أن خبراء الأمن يقولون إن العملاء الذين تم الكشف عن معلوماتهم يجب عليهم التفكير فى تغيير كلمات المرور الخاصة بهم.

وأكد مكتب مفوض المعلومات (ICO) - الذى يجب إبلاغه عن أى خرق للبيانات كجزء من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) التى تم تقديمها هذا العام - إنه يتابع الموقف.

وقالت متحدثة باسم ICO: "من مسؤولية الشركة دائما تحديد متى تأثر المواطنون فى المملكة المتحدة كجزء من خرق البيانات واتخاذ خطوات للحد من أى ضرر يلحق بالمستهلكين، ومع ذلك ، سيواصل ICO مراقبة الوضع والتعاون مع السلطات الإشرافية الأخرى عند الضرورة".

وأكد ريتشارد والترز، كبير المسؤولين الفنيين فى شركة CensorNet للأمن السيبرانى، إن على المتضررين التفكير فى تغيير كلمات المرور الخاصة بهم، وقال: "إذا كانت التقارير صحيحة، فإن المعلومات التى تم تسريبها - الأسماء وعناوين البريد الإلكترونى - أقل أهمية من بعض هذه الخروقات الأخرى، والتى تضمنت تسريب تفاصيل البطاقات الائتمانية".