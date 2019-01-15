خروج جماعي من صفحة قناة سودانية 24  في فيسبوك

الخرطوم _ التحرير:

تداول ناشطون بمنصات التواصل الاجتماعي أنباء عن خروج جماعي كبير من متابعي صفحة قناة سودانية 24 على موقع فيسبوك بسبب تناولها السلبي للاحتجاجات التي تنتظم البلاد هذه الأيام، وعدم نقلها الحقائق.

وقال ناشطون: “إن عدد إلغاء الإعجاب بالقناة في ظرف ساعتين بلغ (6771 )”، لافتين إلى امكانية تضاعف عدد الناقمين على القناة إلى أعداد مضاعفة .

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