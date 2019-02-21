شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبان ومدرب حلقة الوصل بين الإسماعيلى ومحاربى الصحراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهة مرتقبة ستجمع الإسماعيلى أمام شباب قسنطينة الجزائرى بعد غد، السبت، باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

رصد الموقع الرسمى للإسماعيلى اللاعبين والمدربين الذين كانوا بمثابة حلقة الوصل بين النادى الإسماعيلى ودولة الجزائر.

-أمير سعيود

تعاقد الجزائرى أمير سعيود مع الأهلى موسم 2009 قبل أن ينضم للإسماعيلى على سبيل الإعارة فى تجربة لم تستمر طويلا.

-أحمد فتحى “بوجى”

ابن محافظة الإسماعيلية والذى يعد أول لاعب مصرى يحترف فى الدورى الجزائرى عندما انتقل موسم 2014 لنادى شباب بلوزداد قادماً من نادى الطلبة العراقى لكنه شارك فى 12 مباراة فقط سجل خلالها 4 أهداف قبل أن يرحل.

وخارج الإسماعيلى فهناك الثنائى محمد أمين عودية مهاجم الزمالك السابق والذى انضم لصفوفه عام 2011 قبل أن يقرر الأخير الاستغناء عنه، فضلا عن قاسى سعيد الذى انتقل من نادى البليدة إلى صفوف الزمالك ولعب لمدة موسمين عامى 1996 و 1997 قبل أن يكرر الرحيل بعد انتهاء موسمه الثانى مع الزمالك وينتقل لنادى كان الفرنسى لمدة 3 سنوات.

-على مستوى المدربين (خير الدين مضوى):

لم يكن هناك سوى مضوى الذى تولى تدريب الإسماعيلى مطلع هذا الموسم إلا أنه لم يوفق فى قيادة الدراويش للنتائج المرجوة ليرحل بعد 122 يوما قضاها داخل جدران الإسماعيلى.

وخاض مضوى مع الفريق ثمانى مباريات بمسابقة الدورى المصرى الممتاز، وحصد خلالها 9 نقاط فقط من فوزين وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم بجانب الفوز فى لقاء واحد أمام الكويت الكويتى ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال.