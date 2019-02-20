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أعترف نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني أن الفريق قد حقق النتيجة التي رغب بها أمام ليفربول، في المبارة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب دورالـ١٦ من دوري أبطال أوروبا.
وقال كوفاتش في تصريحات عقب المباراة" أردنا الحصول على التعادل على الأقل و قد حققنا ذلك. بالطبع، كان من الأفضل أن
وأضاف "الآن علينا استكمال المهمة في أليانز أرينا، نجحنا في الحد من خطورة ليفربول، أظهرنا شخصية كبيرة وقدمنا مباراة رائعة".
ويستعد بايرن ميونيخ لإستضافة ليفربول على ملعب "أليانز أرينا" ضمن إياب دوري الأبطال في ١٣ مارس من الشهر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بايرن ميونيخ: حققنا ما كنّا نريده من مباراة ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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