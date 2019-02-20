مدرب بايرن ميونيخ: حققنا ما كنّا نريده من مباراة ليفربول

كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ

كتب: محمد معتز صلاح الدين

أعترف نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني أن الفريق قد حقق النتيجة التي رغب بها أمام ليفربول، في المبارة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" ضمن ذهاب دور

وقال كوفاتش في تصريحات عقب المباراة" أردنا الحصول على التعادل على الأقل و قد حققنا ذلك. بالطبع، كان من الأفضل أن

نحرز هدفاً، و لكن هذا صعب هنا".

وأضاف "الآن علينا استكمال المهمة في أليانز أرينا، نجحنا في الحد من خطورة ليفربول، أظهرنا شخصية كبيرة وقدمنا مباراة رائعة".

ويستعد بايرن ميونيخ لإستضافة ليفربول على ملعب "أليانز أرينا" ضمن إياب دوري الأبطال في ١٣ مارس من الشهر المقبل.