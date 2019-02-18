شكرا لقرائتكم لجنة الانضباط توقف أسامة المولد 8 مباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أسامة المولد، مدير الفريق الأول في اتحاد جدة، 8 مباريات.

واشتبك أسامة المولد مع الألباني بيسنك هاسي، مدرب الرائد بعد مباراة الفريقين ضمن الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وألزمت لجنة الانضباط، أسامة المولد بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

كما أوقفت لجنة الانضباط، البرازيلي سيابستياو، مهاجم الشباب، مباراتين، بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فريقه أمام الوحدة، وألزمته بدفع 10 آلاف ريال كغرامة مالية.