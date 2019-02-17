كوفاتش: فرص بايرن ميونخ وليفربول متساوية

قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، الكرواتي نيكو كوفاتش، إن فرص فريقه متساوية مع مضيفه ليفربول الإنجليزي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ويعلم أن الضغوط كبيرة على الرغم من أن هذا هو موسمه الأول الذي يقود فيه الفريق.

ويحل بايرن ميونخ ضيفاً على ليفربول، وصيف النسخة الماضية من البطولة الأوروبية، بعد غد الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16.

ويحتل بايرن ميونخ، الذي توج بدوري أبطال أوروبا آخر مرة في 2013، المركز الثاني في الدوري الألماني خلف بروسيا دورتموند ويبدو أن الفريق مهدد بالخروج خالي الوفاض هذا الموسم.

وقال كوفاتش لمجلة كيكر في نسختها التي تصدر غداً الإثنين: “نحن هنا للفوز بالألقاب، هذا ما يجب فعله في بايرن ميونخ”.

ويأمل كوفاتش، مدرب آينتراخت فرانكفورت السابق، أن يكون هناك تقييماً عادلاً لعمله بنهاية الموسم.

وقال: “العامل الحاسم هو كيفية رؤيتنا له داخلياً، والبقاء واقعيين، التخيل سيجعلنا ساذجين”.