رياضة | مورينيو: خسارة فالنسيا ليس لها علاقة بمبارة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو: خسارة فالنسيا ليس لها علاقة بمبارة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏أشار جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إن فريقه لعب بشكل سلبي خلال الشوط الأول من مباراته أمام نادي فالنسيا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ‏مورينهو في تصريحات صحفية :" الامر لا يتعلق بمباراة ليفربول، ولا اعلم سبب هذا الاداء، ويجب ان يعرف مشجعين مانشستر يونايتد اننا ندخل كل مباراة بهدف الفوز ".

وواصل : " اهدرنا فرصة محققة للتعادل في الشوط الاول، ولم نلعب بشكل جيد في الشوط الاول أيضا، وأعتقد انه عندما تنهي في المركز الثاني في هذه المجموعة فهو امر ناجح".

وأكمل : "اخبرت اللاعبين قبل المباراة اذا استطعنا الفوز وفاز يوفينتوس فقد قمنا بعمل رائع، واذا خسرنا وخسر يوفينتوس يمكننا ان نلوم انفسنا وهذا ما حدث".

‏وتابع : " انجزنا المهمة لم نكن رائعين في هذه المجموعة لكننا تعاملنا مع المشاكل التي واجهناها، وتأهلنا في النهاية للدور القادم".

في يوم المفاجئات | اليوفي يخسر من يونج بويز.. وفالنسيا يتغلب على مان يونايتد