كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو: خسارة فالنسيا ليس لها علاقة بمبارة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إن فريقه لعب بشكل سلبي خلال الشوط الأول من مباراته أمام نادي فالنسيا في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال مورينهو في تصريحات صحفية :" الامر لا يتعلق بمباراة ليفربول، ولا اعلم سبب هذا الاداء، ويجب ان يعرف مشجعين مانشستر يونايتد اننا ندخل كل مباراة بهدف الفوز ".
وواصل : " اهدرنا فرصة محققة للتعادل في الشوط الاول، ولم نلعب بشكل جيد في الشوط الاول أيضا، وأعتقد انه عندما تنهي في المركز الثاني في هذه المجموعة فهو امر ناجح".
وأكمل : "اخبرت اللاعبين قبل المباراة اذا استطعنا الفوز وفاز يوفينتوس فقد قمنا بعمل رائع، واذا خسرنا وخسر يوفينتوس يمكننا ان نلوم انفسنا وهذا ما حدث".
وتابع : " انجزنا المهمة لم نكن رائعين في هذه المجموعة لكننا تعاملنا مع المشاكل التي واجهناها، وتأهلنا في النهاية للدور القادم".
في يوم المفاجئات | اليوفي يخسر من يونج بويز.. وفالنسيا يتغلب على مان يونايتد
جاء هدفي يونج بويز في شباك اليوفي عن طريق غيوم هوراو في الدقائق 30 و 68 ، بينما جاء هدف يوفنتوس الوحيد عن طريق باولو ديبالا في الدقيقة 80 من عمر المباراة.
وفي المجموعة ذاتها، منى فريق مانشستر يونايتد الانجليزي بالهزيمة أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف وحيد، على ملعب مستايا.
جاء هدفي الخفافيش عن طريق كلا من كارلوس سولير د 17 ، وفيل جونز (لاعب اليونايتد بالخطأ في مرماه) د 47 ، فيما جاء هدف الشياطين الحمر عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 87 من عمر المباراة.
بهذه النتائج، يعتلى اليوفي صدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، ثم يليه مانشستر يونايتد برصيد 10 نقاط، ثم فالنسيا في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وأخيرًا يونج بويز برصيد 4 نقاط في المركز الرابع.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | مورينيو: خسارة فالنسيا ليس لها علاقة بمبارة ليفربول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .