شكرا لقرائتكم خبر عن «لا ليجا 15»: جاريث بيل ينهي صيامه التهديفي.. ورقم غير مسبوق في مباراة إيبار وليفانتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - 4 مباريات لُعبت يوم أمس، ضمن مباريات الجولة ال15 من الدوري الأسباني «لاليجا»، وهي الجولة التي تُلعب على مدار أيام الجمعة، السبت، الأحد والأثنين.

ريال مدريد نجح في تحقيق فوزه الرابع في آخر 5 جولات، وذلك عندما تخطى عقبة مضيفه ومتذيل الترتيب، هويسكا، بهدف نظيف من توقيع جاريث بيل.

وأنهى الجناح الويلزي سلسلة صيام تهديفي هي الأسوأ له في لاليجا بعد 802 دقيقة لعب بدون أهداف، حاول خلالها التسديد في 40 محاولة دون نجاح، لكن هدفه في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة أنهى هذه السلسلة، ومنح فريقه ثلاث نقاط هامة، ليرتقي ريال مدريد في جدول الترتيب للمركز الرابع برصيد 26 نقطة، على بعد 5 نقاط من صدارة الترتيب، ويحقق الفريق 12 نقطة خلال آخر 5 جولات في المسابقة، أكثر من أي فريق آخر خلال نفس الفترة.

وعلى الرغم من نتيجة الفوز إلا أن ريال مدريد قدم عرض هجومي مُقلق غير مسبوق هذا الموسم، فالفريق حقق أقل عدد لمحاولات التسديد خلال مباراة بعد أن حاول الفريق التسديد في 5 مناسبات فقط، وهو الرقم الأقل في مباراة للفريق خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات، ولم ينجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيمه، في تسديد أي كرة خلال 90 دقيقة لعب، للمرة الأولى في مباراة في مختلف البطولات خلال هذا الموسم.

وبالرغم من ضعف الأداء الهجومي، إلا أن الجانب الدفاعي حقق رقم مميز، حيث حافظ ريال مدريد على نظافة شباكه خارج ملعبه في لاليجا هذا الموسم للمرة الأولى، ونجح العملاق البلجيكي تيبو كورتوا من الحفاظ على نظافة شباكه لثلاث مباريات متتالية في مختلف البطولات (روما – فالنسيا – هويسكا) للمرة الأولى منذ انضمامه لصفوف الفريق.

وفي إيبار، شهد ملعب أصحاب الأرض أمتع مباريات الجولة وربما أمتع مباريات الموسم، عندما تعادل إيبار مع ضيفه ليفانتي بنتيجة 4-4 في مباراة احتاج فيها الضيوف لهدف في الدقيقة 91 لإنتزاع نقطة التعادل من معقل مضيفهم.

وشهدت المباراة 32 محاولة تسديد من جانب أصحاب الأرض الذين حققوا رقم غير مسبوق من محاولات التسديد في مباراة في لاليجا، علاوة على 14 محاولة تسديد من الضيوف جعلت إجمالي عدد محاولات التسديد في المباراة 46 محاولة تسديد، وهو الرقم الأكبر من إجمالي محاولات التسديد في مباراة في لاليجا هذا الموسم.

وفي أنويتا، معقل ريال سوسيداد، سقط الفريق الباسكي في ملعبه أمام مضيفه ريال بلد الوليد بنتيجة 2-1، ليتلقى سوسيداد هزيمته الثانية على التوالي والسادسة هذا الموسم، في حين ينهي بلد الوليد سلسلة نتائجه السيئة ويحقق فوزه الأول بعد 4 جولات متتالية دون نجاح (3 هزائم وتعادل).

فوز ريال بلد الوليد على ريال سوسيداد بالأمس هو الأول للفريق في إقليم الباسك في مباراة في لاليجا، منذ مارس 2004 (فازوا 4-1 على ريال سوسيداد في سان ماميس)، قبل مباراة الأمس لعبوا 7 مباريات متتالية ضد خصم باسكي في معقله، وهُزموا في جميع هذه المباريات.

وفي الأندلس، أسقط ريال بيتيس ضيفه رايو فايكانو بهدفين دون مقابل في مباراة شهدت مواصلة الفريق الأندلسي تقدمه في جدول الدوري بتحقيقه الفوز الثالث في آخر 4 مباريات، مما دفع بالفريق للمركز السابع برصيد 22 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المربع الذهبي للمسابقة.

وواصل لاعب الوسط الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو تألقه في فترة إعارته مع بيتيس، فاللاعب سجل هدف من بين هدفي فريقه في مباراة الأمس ليرفع من سجله التهديفي مع بيتيس هذا الموسم إلى 7 أهداف في 18 مباراة في مختلف البطولات، وهو الرقم الذي يزيد بهدف عن إجمالي ما سجله بقميص باريس سان جيرمان (النادي المُعار منه لريال بيتيس)، حيث سجل اللاعب 6 أهداف في 54 مباراة بقميص بطل فرنسا.