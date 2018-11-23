شكرا لقرائتكم الزمالك يستعد للجونة اليوم بعد الفوز على الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الزمالك اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة الجونة المقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجول السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يستعيد فيها خدمات الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز، بجانب الكونغولى كاسونجو كابونجو، بعد ابتعادهم عن قائمة مواجهة الداخلية فى الجولة الماضية، نظرًا لوصولهم إلى القاهرة قبل ساعات قليلة من المباراة، وتم تجهيز برنامج خاص للثلاثى من أجل العودة مجددًا للمشاركة بداية من المواجهة المقبلة أمام الجونة خاصة أنهم من العناصر الأساسية للفريق.

فيما فضل السويسرى كريستيان جروس، عدم حسم مصير أى لاعب حتي الانتهاء من المباريات المتتالية خلال شهر نوفمبر الجارى، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهات سواء فى البطولة المحلية أو أمام الاتحاد السكندرى فى إياب دور الـ16 من البطولة العربية.