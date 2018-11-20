شكرا لقرائتكم محمود أشرف يستعد للمشاركة فى بطولة العالم للجودو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد المصرى محمود أشرف جاب الله بطل أفريقيا و العرب فى الجودو بشكل قوي لبطولة العالم التي تقام في اليابان في الفتره من 25-31 أغسطس من العام المقبل مع فريقه الجديد Martial Arts Academy .

كان البطل المصرى محمود أشرف قد توجه إلي الولايات المتحدة الأمريكيه عام 2017 وأنضم إلى نادي Martial Arts Academy والذى سيشارك معه فى العديد من البطولات و المعسكرات داخل و خارج الولايات المتحدة الأمريكيه ، حتى شارك خلال الفترة الماضية في 3 بطولات و أحرز ميداليتين ذهبيتين و أخرى فضيه .

ويستغل محمود الامكانات الموجودة فى الولايا تالمتحدة والاهتمام باللاعبين فى جميع النواحي.

يذكر أن محمود أشرف سبق له الفوز ببطولة الجمهوريه في الجودو أكثر من مرة ، وشارك مع المنتخب الوطنى فى العديد من البطولات وأحرز العديد من الألقاب.

محمود اشرف

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