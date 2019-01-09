لا ضرر من ممارسة الجنس خلال الدورة الشهرية و75% من الرجال لا يعارضون الفكرة

ميرنا وليد - بيروت - هناك خرافة شائعة تفيد أن ​ممارسة الجنس​ خلال ​الدورة الشهرية​ مضرة لصحة المرأة، وأن الدم الذي يخرج من جسمها ليس نظيفاً لا بل قذراً، الا انه يبدو ان هذه المعلومات غير صحيحة اذ ان دم الحيض خليط من الدم النظيف والأنسجة التي يتم التخلص منها، وإن اتصال العضو الذكري بهذا الدم ليس مضراً لا بل هو يفيد في الترطيب خلال العملية الجنسية.

اضافة الى ذلك ان عملية الوصول إلى النشوة خلال فترة الحيض تخفف من حدة التشنجات والآلام التي قد تعاني منها المرأة خلال الدورة الشهرية، وذلك عن طريق إطلاق الإندروفينات المضادة للألم في الجهاز الدوري.

بعض العلماء يؤكدون أن الجنس يخفف من ألم الدورة حيث ينتج عن الممارسة استهلاك المواد الكيميائية في الجسم التي تسبب تشنجات الحيض.

ووفق دراسة قام بها موقع MensHealth.com، فإن النساء هنّ اللواتي يعارضن فكرة ممارسة الجنس خلال الدورة الشهرية، اما الرجال فلا يعارضون الموضوع، حيث أن أكثر من 75% من الرجال الذين أجريت عليهم الدراسة، لا يمانعون ممارسة الجنس خلال الدورة، و 54 % منهم عبّروا عن رغبتهم في الجنس خلال الحيض فقط مع الزوجة.