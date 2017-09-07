شكرا لقرائتكم الأحوال المدنية تكشف سجل الأسرة للأمهات.. هذه الشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - وليد الفهمي - جدة

أكدت الأحوال المدنية، أنه يمكن لأي زوجة أو مطلقة أن تتقدم بطلب سجل الأسرة للأمهات.

وأشارت الأحوال إلى أنه يشترط الحصول على بطاقة هوية وطنية وأن يكون الأبناء مضافين في سجل والدهم، حيث تُمكن الخدمة الأبناء من الحصول على حقوقهم وإثبات صلة الأم بالأبناء وأخيرًا إمكانية مراجعة الأم لأي جهة تطلب مراجعة الأبناء.













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