عفو ملكي من الملك عن مخالفي الإقامة من المصريين في السعودية

قامت الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، بتقديم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود، على إصداره قرار بالعفو والإفراج عن الأشخاص المساجين المصريين والعفو عن كل مخالف للإقامة الغير قادرين على سداد الغرامات المالية وسرعة عودتهم لوطنهم.

كما أن البيان الملكي أتي بالاتي:

“تقديراً من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للشعب المصري الشقيق، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها مقامه الكريم إلى بلده الثاني جمهورية مصر العربية، فقد أصدر ـ أمره الكريم بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة ـ نظاماً ـ بما يمكنهم من العودة إلى بلادهم، جمهورية مصر العربية، وأن تتولى السفارة المصرية في المملكة متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم الشقيق”.