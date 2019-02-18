السعودية | وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس وزراء الصومال

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس وزراء الصومال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

استقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية مهدي محمد جوليد، والوفد المرافق له.

ولدى وصول نائب رئيس الوزراء صافح كبار مسؤولي الوزارة ثم دوّن كلمته في سجل الزوار.

وبدأ اللقاء الثنائي الذي تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال واللقاء، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية لشؤون الدول العربية الأفريقية الدكتور سامي الصالح، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون العامة السفير عبدالإله آل الشيخ، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، كما حضرها الوفد المرافق لنائب رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية.