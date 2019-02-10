حقيقة منع السعوديين من دخول المغرب

دخلت العلاقات بين السعودية والإمارات والمغرب منعطفا جديدا بعد قرار الأخيرة استدعاء سفيرها في الرياض وأبو ظبي، وذلك بعد أيام من بث قناة العربية (المقربة من السعودية) تقريرًا عن الصحراء الغربية، زعم بأن المغرب غزاها بعد انسحاب الاستعمار الإسباني عام 1975.

وتحدث بعض المصادر المحلية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي (لم يتم التأكد من صحتها) عن قرار بمنع السعوديين من دخول المغرب، على إثر هذه التطورات.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من أي طرف يجلي حقيقة ما يجري، أكد السفير المغربي في الرياض مصطفى المنصوري في تصريحات صحفية استدعاءه إلى الرباط منذ ثلاثة أيام، معتبرا أن "الأمر يعتبر عاديا في العلاقات الدبلوماسية حينما تعبرها بعض السحب الباردة".

في السياق ذاته، أفاد مصدر مطلع أن السفير المغربي بالإمارات محمد آيت أوعلي موجود حاليا في الرباط، ونقلت وسائل إعلام مغربية أنه جرى استدعاؤه للتشاور أيضا. وفق "الجزيرة نت"