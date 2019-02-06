شكرا لقرائتكم خبر عن سلك مكنسة و«القتل شنقا».. أول خيوط لغز مقتل البارقي! والان نبدء بالتفاصيل

تكشّفت لـ ”الخليج 365” أول خيوط فكّ لغزّ قضيّة مقتل الطالب السعودي بندر عامر البارقي، والمبتعث للدراسة في مقاطعة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، إذ تبين أن الجاني أنهى حياة البارقي شنقا باستخدام سلك أداة تنظيف (مكنسة)، بحسب ما ظهر في تقرير الطبّ الشرعي المبدئي، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف بقيّة ملابسات القضيّة. وأوضح والده عامر البارقي، أنه وبحسب ما تم التوصّل إليه، وكما ورده من ابنه سابقا، وجود مجموعة كانت تتابعه، فيما تم حصر المشتبه به، وهو أحد زملاء المجني عليه، وتم التعرّف عليه، وإبلاغ القنصليّة بكافّة معلوماته. وذكر أن المشتبه به حاول الاعتداء على ابنه في وقت سابق، إضافة إلى أن المشتبه به كان ضيفا لدى الابن المقتول، الأمر الذي أثار الشكوك، وأصابع الاتهام ناحيته، مع اختفائه بعد وقوع الجريمة.

وأكد الوالد المكلوم، أنه بانتظار إنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى المملكة، والذي من المتوقّع أن يصل مساء يوم غد الجمعة إلى مدينة أبها، بعد مروره بمطار جدّة. وأضاف: «اليوم الخميس سيتم نقل الجثمان، وتحديدا الساعة الـ 5 مساء، إلى جدة، ثم سيتم نقله إلى مسقط رأسه في مدينة أبها، ليتم ترتيب مراسم الصلاة عليه، ودفنه، وإقامة أيام العزاء ترحما عليه». وقال: «القضيّة لدى المحامي الذي كلّفته السفارة والقنصليّة، ونحن نتابع كل جديد، لحين الوصول إلى الجاني، ومعاقبته».

إلى ذلك، تواصلت ”الخليج 365” مع ضابط شرطة الشؤون الإعلامية بمركز شرطة ساندييقو بيلي هيرنانديز، لمعرفة الجديد في قضيّة مقتل الطالب بندر البارقي، وما إذا وردهم بلاغ بالقضيّة، مطالبا بتزويدهم بمعلومات إضافيّة، وأين حصلت الحادثة، مؤكدا أنه تم البحث باسم المقتول البارقي، ولم يتم العثور على أي نتائج. وأضاف ضابط الشرطة، أنه يعتذر، معيدا السبب إلى أن القضيّة قد تكون حصلت في مدينة أخرى، ولا يمكن إيجاد معلومات الحادثة في مدينة (ساندييقو)، بناء على المعلومات التي بعثتها الصحيفة.