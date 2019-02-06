شكرا لقرائتكم خبر عن سلك مكنسة و«القتل شنقا».. أول خيوط لغز مقتل البارقي! والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الوالد المكلوم، أنه بانتظار إنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى المملكة، والذي من المتوقّع أن يصل مساء يوم غد الجمعة إلى مدينة أبها، بعد مروره بمطار جدّة. وأضاف: «اليوم الخميس سيتم نقل الجثمان، وتحديدا الساعة الـ 5 مساء، إلى جدة، ثم سيتم نقله إلى مسقط رأسه في مدينة أبها، ليتم ترتيب مراسم الصلاة عليه، ودفنه، وإقامة أيام العزاء ترحما عليه». وقال: «القضيّة لدى المحامي الذي كلّفته السفارة والقنصليّة، ونحن نتابع كل جديد، لحين الوصول إلى الجاني، ومعاقبته».
إلى ذلك، تواصلت ”الخليج 365” مع ضابط شرطة الشؤون الإعلامية بمركز شرطة ساندييقو بيلي هيرنانديز، لمعرفة الجديد في قضيّة مقتل الطالب بندر البارقي، وما إذا وردهم بلاغ بالقضيّة، مطالبا بتزويدهم بمعلومات إضافيّة، وأين حصلت الحادثة، مؤكدا أنه تم البحث باسم المقتول البارقي، ولم يتم العثور على أي نتائج. وأضاف ضابط الشرطة، أنه يعتذر، معيدا السبب إلى أن القضيّة قد تكون حصلت في مدينة أخرى، ولا يمكن إيجاد معلومات الحادثة في مدينة (ساندييقو)، بناء على المعلومات التي بعثتها الصحيفة.
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