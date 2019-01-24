مؤسسة الوليد للإنسانية الخيرية تقدم مشروع إسكان وسيارات لمحدودي الدخل .. تعرف كيفية التسجيل ورابط...

مؤسسة الوليد للإنسانية، وضمن برامجها وأهدافها الخيرية تطلق العديد من البرامج التي تهدف إلى تطوير المجتمع ، والارتقاء بمستوى الفرد وخاصة من ذوي الدخل المحدود، وقد دأبت مؤسسة الامير الوليد بن طلال منذ العام 2003 على إطلاق برنامج الإسكان التنموي المستمر ، ووسائل نقل خاصة ، حتى بلغ عدد المستفيدين من برامج المؤسسة نحو مليون مواطن سعودي خلال 10 أعوام في جميع أنحاء محافظات المملكة ، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا ، إضافة لخدمات خاصة بالأرامل والمطلقات وفق شروط معينة، ومن مبادرات مؤسسة الوليد للإنسانية تقديم مشروعات إسكان وسيارات لذوي الدخل المحدود.

طريقة وخطوات طلب مشروع الإسكان والسيارات في مؤسسة الوليد للإنسانية

يمكن للمواطن السعودي الاستفادة من برامج مؤسسة الوليد للإنسانية الخيرية وذلك من خلال التسجيل في موقع المؤسسة ومن ثم التقديم على طلب مشروع إسكان أو سيارات باتباع الخطوات التالية :

التسجيل في مؤسسة الوليد للإنسانية عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للمؤسسة عبر الرابط التالي الوليد للإنسانية .

. بعد الدخول عبر الرابط المذكور، تسجيل البيانات المطلوبة في الحقول الظاهرة وتتضمن الاسم الرباعي، رقم الهوية ، البريد الإلكتروني ، رقم الجوال الخاص بطالب التسجيل ، تحديد كلمة مرور .

تفعيل حساب تويتر وربطه بحساب موقع الوليد للإنسانية على تويتر، والغاية منه ( إيصال رقم الطلب مباشرة إلى الامير الوليد بن طلال/ إيصال رقم الطلب مباشرة إلى مؤسسة الوليد للإنسانية ، العلم بإعلان أسماء المستفيدين فور صدورها).

الضعط تسجيل ، حيث سوف تصل رسالة من الموقع الإلكتروني للمؤسسة إلى البريد الإلكتروني الخاص بطالب التسجيل متضمنًا اسم الدخول والرقم السري للحساب .

التسجيل في التسجيل في مؤسسة الوليد للإنسانية

فيديو توضيحي لكيفية التسجيل والتقديم لطلب مشروع إسكان أو سيارة من مؤسسة الوليد للإنسانيه الخيرية.