yalla shoot.. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر | كورة ستار | الاسطورة لايف

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yalla shoot.. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر

الزمالك ضد بيراميدز مواجهة نارية في واحدة من المباريات التي يترقبها عشاق الكرة المصرية، نظرا لقوة الفريقين في الموسم الحالي، تنطلق المباراة في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز 2018-2019 ، يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر.

كورة ستار بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز

الزمالك متصدر بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، يسعى لتحقيق فوز جديد له في البطولة المحلية، ووضع قدما في استعادة درع الدوري الغائب عن خزائن ميت عقبة منذ 3 سنوات، ويعيش الزمالك موسما ممتاز حتى الآن، بعدما نجح في التأهل لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وتأهل لدور الـ8 لبطولة كأس مصر، وفاز بلقب السوبر المصري السعودي، ويضم الفريق مجموعة من اللاعبين المميزين في الفترة الحالية في مقدمتهم كهربا وأوباما وجنش ، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر.

الاسطورة لايف.. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر | كورة ستار

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز اليوم الخميس كالتالي:حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح، خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي وعبد الله جمعة وحازم امام وحمدي النقاز، خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وفرجاني ساسي و كهربا ومحمد حسن ومحمد ابراهيم وإبراهيم حسن ومحمد عنتر ومصطفى فتحي، خط الهجوم: عمر السعيد وحميد أحداد وخالد بوطيب.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر | كورة اون لاين

بيراميدز وصيف الدوري برصيد 38 نقطة، والذي يفصله 3 نقاط فقط عن الزمالك، يسعى لتحقيق الفوز لتصدر المسابقة وتأكيد أن فوزه على الأهلي لم يكن صدفة وانه فريق منافس حقيقي على لقب الدوري المصري هذا الموسم، ويمتلك الفريق كوكبة من النجوم في مقدمتهم كينو وعبد الله السعيد وايريك تراوري، كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز.

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وسيتم نقل المباراة في الثامنة مساءا عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت، في بث سريع ومباشر يناسب جميع السرعات لديك عزيزي المتابع.