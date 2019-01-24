رقم الضمان الاجتماعي الموحد 1440 المجاني للتواصل مع وزارة العمل السعودية

تتيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية التواصل من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد أو رقم وزارة العمل خدمة العملاء مع وكالة وزارة الضمان الاجتماعي السعودية، وذلك لتقديم الاستفسارات والرد على الأسئلة الخاصة بالمواطنين المستفيدين من خدمات الوكالة بالمملكة العربية السعودية، حيث يُقدم الضمان الاجتماعي 1440 العديد من الخدمات للأفراد مثل خدمة معاش الضمان الاجتماعي الشهرية، وخدمة برنامج المساعدة المقطوعة من الضمان، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يهتم بها المواطن السعودي وفقاً لاحتياجه، ونوفر لحضراتكم رقم تليفون الضمان الاجتماعي الموحد أو مركز اتصال الضمان الاجتماعي، ورابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل والمعاشات الضمانية، ورابط تحديث بيانات الضمان الاجتماعي الرسمي عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإلكتروني mlsd.gov.sa الرسمي، كما يمكنكم التعرف على رقم حساب المواطن المجاني من خلال نجوم مصرية.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التواصل مع وكالة وزارة الضمان الاجتماعي من خلال مجموعة من القنوات الرسمية المتاحة لدى الوزارة، حيث يتم تقديم الإجابات الوافية عن الاستفسارات التي يتقدم بها المواطنون بالمملكة عن طريق أحد القنوات الرسمية للاتصال، حيث توفر خدمة “تواصل معنا” للتواصل مع الوزارة من خلال إدخال الاسم والبريد الإلكتروني وكتابة الموضوع ثم كتابة الرسالة، وفي الأخير الضغط على “إرسال رسالة”، كما يمكنكم التواصل من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد أو التواصل عن طريق الموقع الرسمي أو من خلال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ويمكنكم التعرف على وسائل اتصال الضمان الاجتماعي من خلال النقاط التالية:

موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرسمي (mlsd.gov.sa). الضمان الاجتماعي تويتر. خدمة تواصل معنا. الرمز البريدي: 11157. رقم الضمان الاجتماعي الموحد خدمة العملاء: 19911 .

موقع الضمان الاجتماعي

موقع الضمان الاجتماعي الإلكتروني

تُعلن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إيداعها لمبالغ معاشات الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية لمستفيدي ومستفيدات الضمان مع بداية كل شهر هجري، وتشتمل المبالغ المودعة على مبالغ المعاشات الضمانية والمبالغ النقدية لأجل الغذاء، والمبلغ الخاص بتسديد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى البدل الخاص بغلاء المعيشة تنفيذاً للأمر الملكي الكريم الذي يقضي بإضافة هذا البدل لمن لا يُصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية، ومن رغب في التعرف على (رقم تليفون حساب المواطن المجاني أو وسائل اتصال حساب المواطن أو رقم المركز الوطني للقياس) يمكنه ذلك من خلال موقع نجوم مصرية، ويتم التواصل مع وكالة الضمان الاجتماعي من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد المرفق.

الضمان الاجتماعي المقطوعة

تم صدور أوامر ملكية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه يوم الثلاثاء بتاريخ 19 ديسمبر 2018م الموافق لتاريخ 11 ربيع الثاني 1440 الموافق لتاريخ 18 ديسمبر 2018 باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لمدة عام، ويتم إضافة البدل إلى مبالغ المعاشات الضمانية التي يتم صرفها شهرياً، ويتم التواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد المرفق.

ونظراً لكثرة الاستفسار عن كيفية التعرف على حالة طلب في الضمان الاجتماعي السعودي، فقد قمنا من خلال موق نجوم مصرية بتوفير رابط الاستعلام المباشر للأفراد المستفيدين/المستفيدات من خدمات وكالة الضمان، حيث يتم الاستعلام عن حالة الطلب المقدم من المُسجلين في الضمان الاجتماعي من خلال رابط استعلام عن حالة طلب في الضمان برقم السجل المدني (mlsd.gov.sa)، وذلك للتعرف على حالة الطلب المقدم للحصول على المساعدة المقطوعة، ويمكنكم الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط موقع الضمان الاجتماعي الرسمي المرفق بالمقال، وذلك بعد أن يتم الإعلان عن إطلاق دفعة جديدة من مستفيدي/مستفيدات المساعدة المقطوعة لمن هم ضمن قوائم الانتظار الموافق لهم بالصرف من قبل الوزارة، أو التواصل مع الوزارة من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد المرفق.

تحديث 22 يناير 2019م: وفقاً لموعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي الرسمي المُحدد من قبل وكالة الضمان الاجتماعي بتاريخ 1 من كل شهر هجري، فإن المدة الزمنية المتبقية على إيداع رواتب المعاشات الضمانية اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 16 جمادي الأولى 1440هـ هي (15 يوماً)، ويتم الاستفسار عن المقطوعة من خلال موقع الضمان الاجتماعي الإلكتروني تحويل الطلبات من تحت الدراسة إلى قائم للمستفيدين المسجلين لشهر 10 أو 11 من العام الهجري 1438، ويمكنكم التواصل مع وزارة العمل الدعم الفني من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد أو رقم وزارة العمل الرسمي المُرفق للاستفسار أيضاً.