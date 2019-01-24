رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية 2019 والفئات المستثناة من العمالة الوافدة

أكدت المملكة العربية السعودية الفترة الأخيرة على بعض القرارات الخاصة بفرض رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية للمقيمين بها حيث أن هذه القوانين أصبحت حديث الكثير الفترة الماضية بالإضافة لذلك فتم تحديثها وتعديلها كثيراً الفترة الماضية من قبل السلطات السعودية المسؤولة عن ذلك وهذا لزيادة أعداد السكان داخل المملكة العربية السعودية، وهذا ما يراه الملك سلمان بن عبد العزيز بأن هذه القوانين لصالح الاقتصاد السعودي وأن الكثافة السكانية داخل المملكة من الجنسيات الأخرى المقيمة داخل المملكة وعليهم بتسديد كافة الرسوم عند استدعاء مرافقين لهم وهذه الرسوم المالية يتم تحديها بشكل رسمي على الجميع.

ويتم إطلاق هذه الرسوم على المرافقين في مواعيد رسمية وهذه هي المرة الثانية التي شهدت تغيرات في تلك الرسوم التي فرضت على جميع الوافدين ومرافقي المقيمين داخل المملكة حيث أن هذه الزيادة كانت في بداية شهر يناير للعام الماضي حسب ما أصدرته الجهات المعنية بذلك وتبعاً لما جاء في تصريحات الحكومة السعودية وبلغت هذه الرسوم حوالي أربعمائة ريال سعودي عن العمالة الزائدة وثلاثمئة ريال سعودي على العمالة المساوية للعمالة السعودية داخل القطاعات الخاصة.

المقابل المادي على الوافدين في المملكة العربية السعودية

كما أكدت على مواعيد رسمية يتم من خلالها تطبيق هذه الرسوم المالية الجديدة علي المقيمين داخل المملكة:



ويذكر أن هذه الرسوم زادت مرة ماضية في عام 2018 حيث تزيد للمرة الثانية بمعدل ثلاثمئة ريال سعودي على العمالة الفائضة وذلك للعام الجديد 2019 ومن المخطط لها وفق للخطة الإستراتيجية التي تسير عليها المملكة بشكل سنوي أو شبه سنوي أنه في عام 2020 سيتم رفع هذه الرسوم لتصل إلى 400 ريال سعودي حيث أن الجوازات السعودية أعلنت أن تطبيق هذه الرسوم تكون في عام 2019 القادم في شهر يناير الحالي.

حيث أن الجوازات السعودية أعلنت أن تطبيق هذه الرسوم تكون في عام 2019 القادم في شهر يناير الحالي وذلك لتسعى المملكة جاهدة لاستغلال كافة الجهود والعمالة التي تعمل داخل المملكة العربية السعودية والاستفادة من العمالة السعودية والجهود المبذولة تكون لصالح المواطن السعودي الذي تراه الحكومة السعودية غير ظاهر في المهن نتيجة انتشار وزيادة العمالة الأجنبية داخل المملكة وهذا من شأنها تحقيق الرخاء وتحسين المستوى المعيشي لجميع المواطنين السعوديين، كما حددت المملكة العربية السعودية فئات يتم استثنائهم من الرسوم الخاصة بالعمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية حيث أن وزارة العمل والتنمية عرضت مجموعة من الفئات يتم استثنائهم من هذه الرسوم سابق ذكرها بداية من عام 2018 الماضي وتتمثل في الأتي:

زوج المواطنة.

زوجة المواطن.

المنشآت التي تتراوح عمالها من بين عامل لخمسة عمال كحد أقصى.

أبناء مواطنين من غير السعوديين.

الاستقدام الخاص بتأجير عمالة منزلية.

ولكن المملكة لم تقرر حتى الآن أي شئ حيث أن اقتصاد المملكة هو المتحكم في هذا الأمر وذلك يرجع للكثير من الجهات وليس لجهة واحده بالإضافة لذلك ستقوم برفع رسوم الإيجار الخاصة بالشقق المفروشة والتأمين الصحي بعد إصدار هذه القرارات وتشهد جمهورية مصر العربية في هذه الأثناء انتقال المصريين المقيمين في السعودية لبلادهم الفترة الماضية بشكل ملحوظ جداً.