السعودية | شاهد.. البدء في مشروع طريق الأمير مشعل – القدية بطول 33 كيلو متر

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:02 مساءً, 16 يناير 2019 م المناطق-الرياض وفقاً لمقطع مصور قامت إحدى الشركات بتركيب عدة لوحات لتحديد مسار طريق مشروع القدية بداية من طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز أل سعود وحتى القدية.

ووفقاً للوحات التي تم تركيبها فإن المشروع يكشف الخطة لتنفيذ امتداد طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود بدء من حي عرقة وحتى مشروع القدية حيث سيبلغ طول الطريق المتوقع انشاءه “33” كيلو متر.

ويعتبر مشروع القدية وجهة ترفيهية واجتماعية نوعية أعلن عن فكرته سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 7 إبريل 2017 ووضع حجر الأساس له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 28 إبريل 2018.

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