شكرا لقرائتكم مقطع فيديو جديد لبداية مضاربة الحمدانية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وثقت كاميرا مراقبة تابعة لأحد المحلات، بداية المضاربة الجماعية التي نشبت فجر أمس في جدة، والتي أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين.

وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، قد أوضح أن المشاجرة التي تم فيها استخدام أسلحة بيضاء نشأت بسبب خلاف حول استخدام مواقف السيارات.

يذكر أنه تم ضبط جميع المشاركين في المشاجرة، وعددهم 6 أشخاص، وجارٍ إحالة أطراف القضية للنيابة العامة.



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