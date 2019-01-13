شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة «حمدانية جدة» الدامية: مقتل شاب وإصابة 3 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

انتهت مشاجرة دامية في حي الحمدانية (شمالي شرق جدة) فجر اليوم (السبت)، بمقتل شاب، وإصابة 3 آخرين بعد أن تطور خلاف وقع بين عدة أشخاص لجريمة القتل.

وأكدت مصادر لـ«الخليج 365» أن الأجهزة الأمنية بجدة تلقت بلاغا عن اندلاع شجار بين عدة أشخاص في حي الحمدانية، تطور ليصل إلى استخدام السلاح الأبيض الذي تسبب في سقوط أحدهم، بعد إصابته بطعنه نافذة توفي على إثرها، فيما أصيب 3 آخرون نقلهم الهلال الأحمر. وتحفظت دوريات الأمن التي باشرت الحادثة على 5 آخرين شاركوا في الشجار.

وكان مقطع فيديو التقط من شرفة مطلة على أحد شوارع الحمدانية، قد وثق المشاجرة التي سرعان ما تطورت إلى استخدام السلاح الأبيض. وأظهر المقطع سقوط أحد الأشخاص جراء طعنه.

ولم يمضي الكثير حتى تدخلت السلطات الأمنية وضبطت المتورطين في المشاجرة، ونقل المصابين إلى المستشفى.