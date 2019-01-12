شكرا لقرائتكم فيديوهات وصور.. مقتل وإصابة 40 بانفجار باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن وزير الداخلية الفرنسي، قبل قليل، مقتل 4 أشخاص بانفجار مخبز وسط العاصمة باريس.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الإطفاء الفرنسي، إصابة 36 شخصاً بينهم 12 في حالة حرجة جراء الانفجار الذي تسبب في اندلاع حريق في المخبز، وواجهات المباني المحيطة، إضافة إلى تضرر عدد من السيارات القريبة من المكان.

ووقع الانفجار وسط إجراءات أمنية مشددة في باريس، وفي أنحاء فرنسا، تحسباً لاحتجاجات السترات الصفر.

ووثقت مجموعة من الصور حالة استنفار من قبل رجال الإطفاء، لإنقاذ قاطني المبنى والمباني المحيطة.



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