، مشاجرة جماعية في "حمدانية جدة" تخلّف بركة من الدماء ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.. والشرطة تحقق

تحقق الأجهزة الأمنية بجدة في ملابسات مشاجرة جماعية اندلعت بين عدد من الأشخاص فجر اليوم بحي الحمدانية إثر خلافات شخصية بينهم، وتسببت في مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت المصادر: باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وما زال البحث جارياً لتحديد التفاصيل والأسباب والكشف عن جميع المتورطين.

يشار أن مقاطع المشاجرة تم تداولها على نطاق واسع اليوم بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتبين أنه قد استُخدم فيها السلاح الأبيض.