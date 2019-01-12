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تحقق الأجهزة الأمنية بجدة في ملابسات مشاجرة جماعية اندلعت بين عدد من الأشخاص فجر اليوم بحي الحمدانية إثر خلافات شخصية بينهم، وتسببت في مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت المصادر: باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وما زال البحث جارياً لتحديد التفاصيل والأسباب والكشف عن جميع المتورطين.
يشار أن مقاطع المشاجرة تم تداولها على نطاق واسع اليوم بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتبين أنه قد استُخدم فيها السلاح الأبيض.
مشاجرة جماعية في "حمدانية جدة" تخلّف بركة من الدماءسعود الدعجاني الخليج 365 2019-01-12
تحقق الأجهزة الأمنية بجدة في ملابسات مشاجرة جماعية اندلعت بين عدد من الأشخاص فجر اليوم بحي الحمدانية إثر خلافات شخصية بينهم، وتسببت في مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت المصادر: باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وما زال البحث جارياً لتحديد التفاصيل والأسباب والكشف عن جميع المتورطين.
يشار أن مقاطع المشاجرة تم تداولها على نطاق واسع اليوم بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتبين أنه قد استُخدم فيها السلاح الأبيض.
12 يناير 2019 - 6 جمادى الأول 1440
04:25 PM
أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.. والشرطة تحقق
تحقق الأجهزة الأمنية بجدة في ملابسات مشاجرة جماعية اندلعت بين عدد من الأشخاص فجر اليوم بحي الحمدانية إثر خلافات شخصية بينهم، وتسببت في مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت المصادر: باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وما زال البحث جارياً لتحديد التفاصيل والأسباب والكشف عن جميع المتورطين.
يشار أن مقاطع المشاجرة تم تداولها على نطاق واسع اليوم بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتبين أنه قد استُخدم فيها السلاح الأبيض.
، مشاجرة جماعية في "حمدانية جدة" تخلّف بركة من الدماء ،
المصدر : الخليج 365
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