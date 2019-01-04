شكرا لقرائتكم صور.. أمير المدينة يشرّف حفل زواج نجل الشيخ ماهر المعيقلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل حفل زواج الشاب “معاذ” نجل إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، الذي أقيم بقاعة المريديان بالمدينة المنورة.

وقد حضر الحفل سمو الشيخ محمد بن مكتوم من دولة الامارات، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس, وعدد من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي ومؤذنيه, وكبار المسؤولين والضيوف الذين توافدوا من داخل وخارج المملكة، كما حضر الحفل جمع من أصدقاء العريس وذويه في ليلة سادها الأنس والمحبة .

ويتوجه فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي بوافر الشكر والعرفان إلى سمو أمير منطقة المدينة وسمو نائبه وجميع الحاضرين من أئمة الحرمين الشريفين على تلبيتهم الدعوة ومشاركتهم الفرحة سائلاً الله بأن يرزقهم السعادة الدائمة, والعقبى لهم بالمسرات.

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