السعودية اليوم / وزيرة الضمان السودانية تلتقى سفير خادم الحرمين الشريفين



الخرطوم 09 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

التقت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية بالسودان المهندسة وداد يعقوب في الخرطوم اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل المشترك وتعزيز الجهود الرامية للدفع بها.

// انتهى //

22:17ت م

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الخرطوم 09 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسالتقت وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية بالسودان المهندسة وداد يعقوب في الخرطوم اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل المشترك وتعزيز الجهود الرامية للدفع بها.// انتهى //22:17ت م0185

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