شكرا لقرائتكم #الأرصاد لسكان 4 مناطق: الضباب قادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أهالي منطقة أبها، وتحديدًا السودة وخميس مشيط، من تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تبدأ في تمام الواحدة صباح يوم غد الاثنين، وتستمر حتى التاسعة صباح اليوم نفسه.

كما حذرت الأرصاد من ضباب على منطقة الباحة وتحديدًا بلجرشي والأجزاء المجاورة تنتهي في التاسعة صباحًا، وأيضًا منطقة مكة المكرمة على الهدا والشفا والطائف والأجزاء المجاورة، ومنطقة القصيم وتشمل بريدة.

أما في جازان فحذرت الأرصاد من تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تستمر من الثالثة صباح غد الاثنين وحتى السادسة مساءً.

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