شكرا لقرائتكم فيديو جنسي فوق قمة هرم خوفو .. والآثار المصرية: فوتوشوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سادت حالة من الجدل الواسع بين المصريين بعد تداول مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن لقطات منافية للآداب صورها سائح دنماركي وصديقته فوق قمة الهرم الأكبر.

والمعروف أن تسلق الأهرامات ممنوع ويعاقب عليه القانون ولا يتم إلا في حالات خاصة جدًا وبعد الحصول على إذن رسمي.

وفي أول رد فعل رسمي أكد مدير منطقة الأهرامات، أشرف محيي، أن الصور ومقطع الفيديو المنشور للمصور الدنماركي، ليست حقيقية، ومن المؤكد أن تكون قد صممت بطريقة تقنية فوتوشوب.

وأضاف أن منطقة الأهرامات مؤمنة بشكل جيد جدًا ولا يمكن السماح بحدوث أي مخالفات صغيرة في المنطقة بحسب صحيفة الشروق المصرية.

وعلى الرغم من أن الفيديو الذي نشره السائح الدنماركي، على يوتيوب، أبرز روعة وعظمة الأهرامات التي التقط لها صورا ليلية جميلة، وفيديو رائعا للقاهرة من أعلى قمم إحدى عجائب الدنيا السبع، إلا أن السلطات المصرية نفت صحته.

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