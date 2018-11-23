شكرا لقرائتكم تعليم الرياض يتوعد مشهورة اعتدت على معلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت إدارة تعليم الرياض، رفضها أي اعتداء على المعلمين أو الإساءة للبيعة التعليمية.

جاء ذلك تعليقًا على واقعة اعتداء سيدة على معلم في إحدى المدارس الخاصة والتي تم تداولها تحت وسم ” مشهورة تعتدي على معلم”.

وقالت تعليم الرياض في بيان لها : نرفض تماماً تعريض البيئة التعليمية ومنسوبيها لأي إساءة وسنمضي بكل حزم لحفظ الحقوق لأصحابها ومحاسبة المتسبب.

وبحسب إفادات بعض أولياء الأمور في المدرسة فإن السيدة المشهورة اعتدت على المعلم بسبب عدم رضاها عن تعامله مع ابنها وهددته حال تقدم بشكوى بأن تقوم بفضحه عبر حسابها عبر مواقع التواصل حيث تحظى بمتابعة كثيفة عبر سناب شات.

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