السعودية اليوم / 120 متدربًا يشاركون في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بتقنية القطيف

القطيف 12 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 20 نوفمبر 2018 م واسأقامت الكلية التقنية بمحافظة القطيف، عدة فعاليات بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بهدف تعريف الشباب بريادة الأعمال، من خلال إقامة برامج، وأنشطة، وفعاليات تبدأ من 13 إلى 19 نوفمبر من كل عام، بمشاركة 120 متدربًا من متدربي الكلية.واستضافت الكلية ضمن فعالياتها رئيس متابعة المشاريع في معهد ريادة الأعمال الوطني بالدمام عبدالله عبدالعزيز الطويل ضمن لقاء تعريفي بالمعهد وما يقدمه للشباب الراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة بدءًا من تقديم الطلب وانطلاقًا من فكرة المشروع مرورًا بدراسة الجدوى والتمويل وافتتاح وتشغيل المشروع وتقديم الاستشارات والمتابعة لحين التأكد من نجاحه وتحقيقه عائدًا على الاستثمار.وتخلل اللقاء استضافة أحد رواد الأعمال والمستفيدين من خدمات معهد ريادة الأعمال وصاحب ورشة سيارات نموذجية تقع في المنطقة الصناعية في محافظة القطيف ليتحدث عن تجربته أمام الحضور حيث لاقى ترحيبًا وتفاعلًا منهم.وهدفت الفعالية إلى نشر ثقافة الريادة بين المتدربين والخريجين لتمكينهم من إيجاد فرص عمل لأنفسهم عبر تدشين مشاريعهم الخاصة والمساهمة في رفع نسبة مشاركة العنصر الوطني في سوق العمل.// انتهى //14:59ت م0140