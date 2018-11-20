الان تتابع تنبيه متقدم بهطول أمطار غزيرة بمنطقة عسير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدما بهطول أمطار على منطقة عسير وتشمل كل من أبها وخميس مشيط ومحايل عسير والمجاردة وبارق والأجزاء المجاورة. وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتبدأ الحالة المطرية في حوالي الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 20/11/2018 وتنتهي عند الساعة السابعة مساء اليوم.

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