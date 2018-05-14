شكرا لقرائتكم خبر الجوازات تحث على استخدام تطبيق الأجهزة الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة، واس _ الرياض

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن الإصدار الحديث لتطبيقها على الأجهزة الذكية يدعم اللغتين العربية والإنجليزية، ويتيح للمستخدمين الاستفادة من العديد من الخدمات الالكترونية.

وأفادت بأن التطبيق يمكن المستفيدين من الدخول لبوابة وزارة الداخلية للخدمات الالكترونية «أبشر» وبوابة «مقيم» والاستفادة من خدماتها الالكترونية، وكذلك التعرف على الإجراءات والرسوم، والاطلاع على آخر الأخبار والحملات الإعلامية التوعوية ومستجدات الجوازات، ومتابعة المناقصات والأنشطة الخاصة بالقطاع، والدخول لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجوازات.

وبينت أن من خصائص التطبيق الجديدة أنه يقدم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن قدرته على تحديد أقرب موقع لإدارات الجوازات أوموقع فرع جديد يجري افتتاحه والخدمات التي يقدمها ويحدد موقعه على الخريطة حسب اختيار المنطقة التي تتبع المديرية العامة للجوازات، كما يمكن التطبيق مستخدميه من الاتصال مباشرة بمركز الاتصال الموحد (992) الخاص بتعريف المواطنين والمقيمين بالإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء إجراءاتهم من الجوازات، وكذلك التواصل مع المديرية وطلب المساعدة، كما يتيح التطبيق لمستخدميه استطلاع الرأي وتقييم خدمات الجوازات والاطلاع على دليل الهاتف للمديرية العامة للجوازات وكل فروعها.

خدمات يقدمها التطبيق