"البرتقالي" موضة ربيع وصيف 2019

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ظهرة في أخر الموسم الشتوي وخاصة التصفيات الخاصة بالملابس اللون البرتقالي، وهذا ما جعله يتصدر موضة ربيع وصيف 2019، وذلك بحسب ما قالته خبيرة الموضة سونيا جراو، في حديثها لوكالة الأنباء الألمانية.
وأكدت "جراو" على ملائمة هذا اللون لصاحبات البشرة الداكنة، أما صاحبات البشرة الفاتحه حذرتهم من استخدام هذا اللون إلا بشروط معينة حتى لا تظهر بشرتهم بلون شاحب، وعليها أن تستخدم لون أخر لكسره، أو "شال" منقوش.
وأضافت خبيرة الموضة أن اللون البرتقالي يوحي بالمشاعر الإيجابية والمفعمة بالحياة، ويتناسب مع جميع الأنماط تقريباً، ويمكن تنسيقه بشكل أنيق مع اللون الأخضر، والأزرق، والبني، والأسود، والأبيض، ويمكن ارتداء الملابس ذات اللون البرتقالي في الكثير من المناسبات، أو في العمل والأمسيات أو حتى في أوقات الفراغ.
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