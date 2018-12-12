الامارات | «ميل بي»: أنا في أيدٍّ أمينة بعد جراحة بيدي

شكرا لقرائتكم خبر عن «ميل بي»: أنا في أيدٍّ أمينة بعد جراحة بيدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ميلاني خضعت لجراحة في يدها اليمنى. عن حساب المغنية في «إنستغرام»

قالت المغنية ميلاني براون، عضو فريق «سبايس جيرلز»، أول من أمس، إنها خضعت لجراحة استغرقت ثلاث ساعات في يدها اليمنى بسبب تعرضها لحادث.

ونشرت براون، المعروفة باسم «ميل بي»، صورة لنفسها على «إنستغرام» بعد الجراحة مرفقة بعبارات شكر للفريق الطبي بالمستشفى.

وكتبت براون أنها خضعت لعملية خياطة في ذراعها بالكامل ويدها، وأنها مازالت تعاني كسوراً في ضلوعها. وأشارت إلى أنها تعاني ألماً شديداً، لكنها قالت: «أنا في أيد أمينة في ظل رعاية فائقة من الجميع هنا في المستشفى».

وبعد بضع ساعات، نشرت براون (43 عاماً) صورة لها في غرفة بالمستشفى مع زميلاتها بفريق سبايس جيرلز، جيرى هورنر وإيما بونتون وميلاني تشيشولم.

وخططت المغنيات الأربع للقيام بجولة فنية تجمعهن مجدداً، من دون فيكتوريا بيكهام، العام المقبل.