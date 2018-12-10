"كيف تصلين إلى ابتسامة هوليود؟".. استشاري طب أسنان يوضح

قال باسم سمير، استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان في سويسرا، إن الابتسامة تعطي ثقة بالنفس وينعكس ذلك على الحالة النفسية.

أضاف سمير، أن العدسات التجميلية على الأسنان عبارة عن عدسات تلصق عليها تصنع من مادتى الفيينزر، أو اللومينرز، وتعمل على تغطية الجزء الأمامي من الأسنان، وقد تحتاج وقتها الأسنان إذا كانت غير متناسقة للرد، تستخدم في حالات الإصفرار الشديدة للأسنان، أو في حالة إصابة الأسنان ببعض التصبغات، ما يساعد في الوصول لـ"ابتسامة هوليوود".

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