«حط إيده في مكان حساس».. «مي» تروي تفاصيل تحرش طبيب عظام بها

«حط إيده في مكان حساس» بهذه الكلمات بدأت ربة منزل أقوالها أثناء تحرير محضر في قسم شرطة مركز المنيا متهمة طبيب عظام بالتحرش بها أثناء الكشف عليها.

المجني عليها قالت، في محضر الشرطة، «ذهبت إليه بسبب ألم في ذراعي، ولكن وجدت الطبيب يضع يده في أماكن حساسة بعيد كل البعد عن ذراعي، وعندما أبديت غضبي حتى يتراجع عن تحرشه، امتنع لثواني ثم عاد للتحرش بي مرة أخرى ما دفعها للاستغاثة بالمرضى الموجودين خارج غرفة الكشف، وتم الاتصال بالنجدة واصطحابهما إلى مركز الشرطة، وحرر محضر بالواقعة».

كانت شرطة النجدة بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا باستغاثة مواطنة من طبيب تحرش بها داخل عيادته الخاصة، في دائرة مركز شرطة المنيا، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد "مي. ص"، 29 عامًا، ربة منزل، ومقيمة في المنيا، تعرضت للتحرش من قبل طبيب عظام داخل عيادته الخاصة أثناء توقيع الكشف عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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