محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد: منة نافع هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل مصراوي" يُقدّم لكم نشرة الموضة يوميًا، ليطلعكم على آخر صيحات الموضة وأحدث تقاليعها، وذلك في الصفحات التالية:

شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة الموضة| أجرأ إطلالات "القاهرة السينمائي".. وهذه موضة رسمات العيون على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .